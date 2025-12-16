Influencer lleva sus luces al INE para tomarse la foto de su credencial de votación

El Instituto Nacional Electoral es conocido por ser un organismo serio y profesional. Sin embargo, en el marco del trámite de una credencial para votar, todo se volvió inusual. Lo que ocurrió es que una influencer tomó una particular decisión.

Sol León, creador de contenido, tomó de sorpresa a los trabajadores y a los demás ciudadanos, debido a que llegó con un equipo de iluminación profesional, el cual incluía una o varias luces portátiles y semiprofesionales con el objetivo de obtener una foto perfecta.

¿Qué dijo la influencer sobre llevar luces al INE?

La influencer , Sol León, manifestó que tomó esta decisión con el objetivo de evitar la típica foto del INE que no favorece a nadie. Sin dudas en este punto tenía razón debido a que son muchas las quejas que van surgiendo.

De esta manera la influencer compartió el particular momento en el que le toman la foto y se la ve posando bajo la intensa luz de su equipo. Como era de esperarse los comentarios se hicieron presentes y en los mismos se pueden leer desde burlas hasta apoyo por la forma en la que desafía el método en el que sacan las fotos.

¿Quién es Sol León?

Sol León es una creadora de contenido y empresaria mexicana, de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. En las redes sociales es famosa, en las plataformas de Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre moda, belleza y su vida diaria.

La llegada a la fama se dio en 2018 cuando fundó su propia marca "Sol Beauty and Care", especializada en la comercialización de fajas modeladoras que se ganaron un sinfín de popularidad en México. De esta manera sigue siendo uno de los productos más solicitados que lanzó alguna influencer.

Cabe destacar que Sol León ha sido parte de varias polémicas con su vida personal y profesional, por lo que en varias oportunidades ha generado debate en las redes sociales.

