¿Brincos Dieras viajaba en la avioneta estrellada en Toluca? Esto se sabe

El Estado de México (Edomex) se convirtió este lunes en el epicentro de un triste hecho cuando una avioneta se precipitara a tierra. Sucedió en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, y no se registraron sobrevivientes.

El trágico hecho acaparó la atención de toda la sociedad mexicana luego de que se confirmara que en la aeronave viajaban 10 personas. Además, un rumor que comenzó a circular y que se acentuó en las últimas horas señalaba que el comediante Brincos Dieras viajaba en la avioneta, lo que despertó la alarma entre sus seguidores.

¿Qué ocurrió con la avioneta?

El coordinador de Protección Civil estatal, Adrián Hernández Romero, fue una de las autoridades encargadas de hablar tras el accidente en Toluca. El funcionario confirmó que en la aeronave viajaban 10 personas y que no había sobrevivientes.

Los reportes oficiales señalan que entre las víctimas viajaban tres menores de edad y siete adultos. Ahora, la investigación intenta determinar los motivos por los cuales el Cessna Citation 650 se precipitó a tierra.

¿Brincos Dieras viajaba en la avioneta?

Como se mencionó anteriormente, tras conocerse la triste noticia de la avioneta estrellada en Toluca surgieron rumores que precisaban que el comediante Roberto Carlo Oliva Barajas, más conocido como Brincos Dieras, viajaba en la aeronave. Sin embargo, fue él mismo quien en redes sociales desmintió los trascendidos.

“Hola gente, estaba dormido y me despertaron los mensajes. Anda rondando una noticia que se desplomó una avioneta allá en Toluca, que era el mío y no, no es. El mío de hecho tiene más de un mes en el taller y me he estado moviendo en avión comercial. Muchísimas gracias a toda la gente que se preocupó por mí”, sentenció Brincos Dieras en un video compartido en su cuenta de Instagram.