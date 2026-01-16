¿Nuevo Frente Frío? Estos serán los estados afectados por las lluvias el 17 y 18 de enero

Un fin de semana más ha llegadoa a la República Mexicana, mismo que se caracterizará por un nuevo descenso de las temperaturas y por la llegada de lluvias y chubascos gracias al arribo de un Frente Frío más, motivo por el cual aquí conocerás los estados afectados el 17 y 18 de enero.

Como sabes, un Frente Frío ocasiona la baja en las temperaturas en las primeras y últimas horas del día. Enero del 2026 se caracteriza por ser uno de los meses más fríos dentro de la temporada invernal, hecho que se verá reflejado durante el fin de semana del 17 y 18 de enero. ¿Qué estados serán afectados?

¿Qué estados serán lastimados por el Frente Frío este fin de semana?

Sábado 17 de enero:

Hidalgo, Veracruz y Puebla: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Tamaulipas, Durango, Jalisco, San Luis, Colima, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca: Intervalos de chubascos.

Yucatán, Quintana Roo, Aguascalientes, Campeche y Nuevo León: Lluvias aisladas.

San Luis, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca: Mínimas de -5 a 0 grados.

Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Aguascalientes, Morelos y Ciudad de México: Mínimas de 0 a 5 grados.

|Conagua

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

Domingo 18 de enero:

Veracruz y Oaxaca: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Puebla, Chiapas, Tabasco e Hidalgo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, San Luis, Campeche y Tamaulipas: Intervalos de chubascos.

Nuevo León, Nayarit, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo y la Ciudad de México: Lluvias aisladas.

Durango: Mínimas de -10 a -5 grados.

Chihuahua, Sonora, Coahuila, San Luis, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Mínimas de -5 a 0 grados.

Baja California, Tamaulipas, Morelos y Ciudad de México: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿Hacia qué parte del país se desplazará el nuevo Frente Frío?

Según indica la Conagua, durante el sábado y el domingo el Frente Frío tendrá la fuerza suficiente para desplazarse sobre el oriente, noreste y sureste del territorio nacional, así como por el Golfo de México. Esta situación, lógicamente, generará un nuevo periodo de lluvias e intervalos de chubascos en estas regiones.