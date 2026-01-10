Asesinan a reconocido periodista: ¿quién era y qué le pasó?

Lamentablemente se dio a conocer el triste final del periodista Carlos Castro, quien fue asesinado en Poza Rica, en el estado de Veracruz . El reportero se dedicaba cubrir temas de seguridad y fue asesinado a balazos el pasado 8 de enero.

Por el momento se conoce que sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, que es propiedad de los padres del periodista y se encuentra ubicado en la avenida 20 de Noviembre, colonia Cazones y sin mediar palabras lo balearon por lo que perdió la vida en el lugar.

El ataque se dio alrededor de las 19.00 horas por lo que generó pánico en las personas que se encontraban en el lugar y no hay detenciones relacionadas con el caso.

Carlos Castro había denunciado amenazas previas

Carlos Castro, tenía 26 años y se desempeñaba como director del portal Código Norte Veracruz y había colaborado en medios como Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque.

Al momento del ataque se encontraba administrando el restaurante junto a su familia. Compañeros de la víctima manifestaron que el periodista había sido amenazado y en el 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP)le había otorgado medidas de protección, las cuales supuestamente le fueron retiradas meses antes del crimen.

Debido a las constantes amenazas es que tuvo que dejar temporalmente Poza Rica. Por parte del gremio denunciaron abandono por parte de las autoridades y exigió una mayor protección para quienes trabajan en el mundo de la comunicación.

Asesinaron a Carlos Castro, periodista de nota roja en el norte de Veracruz, mientras se encontraba en un restaurante de Poza Rica



Cubría la fuente policiaca en una de las regiones más violentas del país pic.twitter.com/aArNYlNJkh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 9, 2026

“Quienes integran este Organismo Autónomo exigen a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se dé con los responsables conforme a derecho”,manifestó la CEAPP.

Lamentablemente el asesinato Carlos Castro, se suma a las agresiones que hay en contra de los comunicadores.