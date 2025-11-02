Esta es la playa secreta de Oaxaca que debes visitar, según la IA

Oaxaca, el hogar del buen mezcal y de la Guelaguetza, un estado donde en cada uno de sus rincones podemos encontrar cultura e historia, que día con día atrae a miles de turistas que desean conocerlo. Además, de contar con playas preciosas y enigmáticas que merecen ser visitadas.

Si tienes considerado viajar al destino próximamente, entonces quédate, porque hoy te detallaremos cuál es la playa secreta que debes visitar, según la IA. De todos modos, te recomendamos que descubras de qué lugar se trata, podrías animarte a visitarlo y conocerlo.

¿Cuál es la playa secreta de Oaxaca?

Oaxaca tiene muchas opciones por conocer, pero muchos de nosotros solemos querer visitar espacios tranquilos, donde podamos disfrutar del sonido del mar. Es así que consultamos con la IA de Gemini, quien nos detalla que la mejor opción para conocer es la playa secreta de Estacahuite, considerada una joyita oaxaqueña.

Destacándose por un lugar en el que puedes nadar, ideal para usar el snorkel y poder ver a peces de todas las tonalidades, además de contar con un oleaje idóneo para que puedas entrar calmadamente en el mar, evitando ser revolcado por una intensa ola.

Igualmente, puedes disfrutar de paseos en lancha, o relajándote sobre la arena, logrando obtener el mejor bronceado de todos. La realidad es que se trata de un gran lugar para sacar todo el estrés que tengas acumulado en el cuerpo.

¿Qué puedo hacer en Puerto Ángel?

La playa secreta de Oaxaca, que la IA nos recomendó, se encuentra a pocos minutos de Puerto Ángel, un destino en el que podrás encontrar hospedaje y establecimientos de todo tipo. Además, cuenta con todo tipo de actividades disponibles para el turismo.

Aunque se recomienda visitar la playa de Estacahuite, también tendrán la oportunidad de conocer las playas de La Mina, La Boquilla, Tijera, Muelle, y la Playa y Laguna Zapotengo. También se recomienda conocer “El Rostro de Cristo”, una formación rocosa que parece el perfil del rostro de Cristo.

Ahora que ya conoces la recomendación de la inteligencia artificial, aprovecha tus próximas vacaciones para conocer, en especial si eres un amante de la naturaleza o de las actividades acuáticas. Dinos, ¿con quién planeas ir a visitarlo?