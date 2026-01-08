Esta es la razón por la que tu perro te lame todo el tiempo; así lo explican los expertos

Una de las cosas más características de los lomitos es la famosa lamida que regularmente le dan a sus dueños o invitados de las casas. Y aunque cada uno ha interpretado esas actitudes por parte de ellos, no siempre se trata de lo que se piensa. Por ello, este artículo busca orientarte respecto al significado de que tu perro te lama todo el tiempo. Esto dicen los expertos.

¿Si mi perro me lame significa que me quiere?

Ese es el pensamiento más repetido en el pensamiento de las personas, y aunque esta rutina tiene un grado de verdad, hay que separar las cosas. Cuando esto ocurre en momentos específicos del día, no hay ningún problema. Esto siempre ha sido una constante, pues desde pequeños les enseñan a usar esta parte de su cuerpo para generar vínculos con otros animales o con sus dueños.

El problema es cuando el perrito practica las lamidas todo el tiempo, lo cual podría indicar incluso que está enfermo o padece algún trastorno que se parece al TOC en los humanos. Por eso, como dueño, se debe ser muy observador. Y es que en ocasiones ocurre cuando están mucho tiempo solos. Es una manera de indicar que requieren de atención.

Fuentes como VHA Veterinary Hospital hablan de la importancia que los perros le dan a su lengua. Por ello, es necesario entender cuáles son las formas que el canino tiene para expresarse. Incluso, dado el nivel tan alto de empatía que tienen los perros, podrían anunciarle al humano alguna enfermedad.

¿La saliva de tu perro puede ser dañina para el humano?

Aunque presumiblemente se ha dicho que la saliva del perro no hace daño en absoluto, pueden existir casos en los que sí. Por ello lo recomendable es que cuando tengas una herida, no permitas que el perro te lama. Y si es conocido que adultos mayores, bebés o personas tienden a enfermarse con facilidad, no dejen que el perro les lama tanto, pues pueden resultar comprometidos de cierta forma. Allí mantener al margen esta actividad de tu lomito puede ser clave para la salud de esta persona que se le puede denominar como vulnerable.