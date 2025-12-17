Este es el secreto detrás de las personas que odian las llamadas y prefieren los audios

El cierre del año funge como el momento idóneo para que miles de familiares, que están a kilómetros de distancia, se comuniquen para desearse felices fiestas . Sin embargo, existen algunas personas que rechazan por completo las llamadas y, por el contrario, prefieren los audios o mensajes de voz.

Esta situación se ha vuelto cada vez más común, y más a raíz de las constantes actualizaciones de aplicaciones como WhatsApp que permiten a los usuarios realizar mensajes de voz por encima de las llamadas. Ahora bien, ¿qué dice la psicología respecto a las personas que no les gusta contestar el teléfono?

¿Por qué algunas personas odian las llamadas, según la psicología?

Aunque parezca una costumbre moderna, especialistas en psicología revelan que hay algunas razones más detrás de las personas que odian las llamadas y prefieren la comunicación a través de los mensajes de voz, entre ellos temas relacionados con asuntos culturales, gestión de tiempo o, incluso, problemas emocionales del pasado.

De acuerdo con la psicóloga Olga Albaladejo, una llamada puede significar la interrupción de la rutina de una persona que se obliga a contestar rápido, terminando con ello los propósitos a corto plazo que tenía en su día. Esta sensación puede generar una pérdida del control, que a su vez eleva los niveles de enojo, ansiedad y estrés.

En contraparte, los audios no solo no impiden esta pérdida del control al no tener que responder en ese mismo momento, sino que también impide ciertos dotes de incomodidad al improvisar mientras maneja el tiempo a su conveniencia, lo cual le entrega más autonomía en este proceso de comunicación con la otra persona.

La llamada, ¿un signo de invasión a nuestra privacidad?

Son muchas las personas quienes consideran que una llamada no es más que una invasión a nuestra privacidad, por lo que estas prefieren los mensajes a través de WhatsApp , ya sea que estos sean escritos o mediante un audio. Además, la experta en psicología añade que estos audios también aumentan la cercanía entre las dos personas.