Cómo hacer Pretzels caseros en 7 sencillos pasos y con pocos ingredientes

Los pretzels también conocidos como bretzels y son un típico pan alemán con forma de lazo que la mayoría de las personas consumen como snacks o también para darle un buen crunch a una deliciosa ensalada. En la actualidad hay distintos tipos de pretzels, desde esponjosos, con cubierta de chocolate blanco o clásico, y crujientes. A continuación te compartimos todos los ingredientes que necesitas para hacer tus propios pretzels clásicos caseros y el paso a paso de la receta, que es más fácil de lo que te imaginabas.

Ingredientes para hacer pretzels caseros

Esta receta es para aproximadamente 10 pretzels de un tamaño promedio, es decir, más grandes que los clásicos de snacks.



500 g de harina de trigo

18 g de levadura fresca

1 cucharada de azúcar

275 ml de agua

1 cucharadita de sal

25 g de mantequilla

Un poco de aceite suave o más mantequilla para engrasar

30 g de bicarbonato

2 yemas de huevo

Sal gorda

Paso a paso para unos deliciosos pretzels clásicos caseros

Crea una masa ideal: En un bowl grande coloca 500 gramos de harina de trigo y haz un hueco en medio para agregar en dicho hueco la levadura fresca y una cucharada sopera de azúcar. En otro recipiente, caliente 275 gramos de agua a una temperatura de 35° C, agrega esa agua en el bowl y empieza a amasar por aproximadamente 5 minutos hasta integrar todos los ingredientes.

Agrega más ingredientes a la masa: Pon 1 cucharadita de sal y unos 25 gramos de mantequilla cortada en trozos pequeños o bien puede estar derretida previamente en el microondas. Amasa nuevamente y hasta conseguir una masa uniforme; después deja reposar 10 minutos y vuelve a amasar por 5 minutos; esto nos va a ayudar a que la masa infle.

Reposar la masa: Una vez que esté la masa uniforme, hay que formar una bola y engrasarla con aceite o un poco de mantequilla. Tapa el bowl con un trapo poco húmedo para que mantenga la humedad de la masa y deja reposarla por un par de horas hasta que duplique su tamaño.

Darle forma a los pretzels: Llegó el momento divertido de la receta; toma un poco de masa y dale la forma del cordón del tamaño que tú desees, dándole la clásica forma del pretzel.

Hora de cocinar los pretzels: En un sartén de buen tamaño coloca 1 litro de agua y agrega 20 gramos de bicarbonato hasta que hierva y baja un poco el fuego para agregar un pretzel, el cual solo debe estar 30 segundos en el agua, y colócalos en bandejas forradas con papel de hornear.

Último paso para tener unos pretzels crujientes: Precalienta el horno a 220 ºC y, mientras, bate 2 yemas de huevo con 1 cucharada de agua y pinta los pretzels con dicha mezcla. Si gustas, puedes espolvorear sal gorda encima de los pretzels. Hornea de 20 a 15 minutos y listo, tienes unos clásicos pretzels caseros.