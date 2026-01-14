El pueblo mágico ideal para que los estudiantes visiten tras el regreso a clases, según la IA

Millones de estudiantes retornaron a sus aulas este lunes 12 de enero luego de haber disfrutado de las vacaciones de invierno. El retorno a las escuelas servirá para completar el ciclo lectivo 2025-2026 que, según su calendario oficial, busca garantizar el dictado de 185 días de clases .

El receso invernal sirvió para que muchos alumnos y sus familias realizaran viajes y conocieran nuevos destinos. Sin embargo, el resto del año también se presenta como una gran oportunidad para viajar y es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) reveló qué pueblo mágico de México deberían visitar los estudiantes tras el regreso a clases.

¿Turismo en México durante todo el año?

La aplicación Gemini hizo alusión al turismo y destacó que “México es uno de esos destinos privilegiados que se pueden visitar en cualquier época del año”. La IA de Google afirmó que “al ser un país tan extenso y con una geografía tan variada, siempre hay una región con el clima ideal, dependiendo de lo que busques (playa, ciudad o montaña)”.

En este sentido, Gemini precisó que hacer turismo en México es una cuestión que abarca a todas las edades y que el país posee diferentes lugares y propuestas para disfrutar en cualquier momento, según los intereses de cada viajero.

¿El pueblo mágico ideal para los estudiantes?

Más allá de haber tenido el descanso por las vacaciones de invierno, el retorno a las aulas, los exámenes y horas de estudio pueden no ser de mucho agrado para los estudiantes. Es por eso que Gemini indica que viajar es una gran idea, sobre todo si se piensa en una escapada de fin de semana porque “es justo lo que se necesita para recargar pilas”.

En este sentido, la Inteligencia Artificial remarcó que, dependiendo de qué tipo de plan busquen (aventura, fiesta o relajación total), entre las mejores opciones de pueblos mágicos para estudiantes en este 2026 se destaca Tepoztlán, en Morelos.

“Es el destino por excelencia para estudiantes que viven cerca de la CDMX o Cuernavaca. Tiene una mezcla perfecta entre lo espiritual y la fiesta. El reto de subir al Tepozteco es una gran actividad grupal. Al bajar, la recompensa son las famosas ‘Tepoztnieves’ o unos itacates en el mercado”, indicó la IA.

Gemini añadió que Tepoztlán es un pueblo bohemio, místico y muy económico si se sabe elegir dónde comer. Y que se trata de un lugar ideal para grupos que buscan un plan activo pero con buena vida nocturna en el centro.