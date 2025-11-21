Qué significa usar muchas pulseras al mismo tiempo en una mano, según la psicología

Las pulseras son un accesorio que muchas personas utilizan día con día, aunque algunas de ellas llegan a usar muchas al mismo tiempo en una sola mano, situación que no pasa desapercibida por los expertos, como el veredicto final que dieron sobre la gente que no le gusta celebrar la Navidad.

El portar muchas pulseras al mismo tiempo puede ser por una moda, pero para la psicología, hay 3 vertientes importantes, las cuales se analizarán en esta nota a fondo como lo son: identidad, símbolo de protección o emocional, que en varios de los casos las personas lo demuestran inconscientemente. Esto significa realmente que quieras estar ocupada todo el tiempo.

De acuerdo con el portal TyC Sports, el utilizar muchas pulseras en una mano no es razón de ningún trastorno, sino de un mecanismo de seguridad o sentido de pertenencia, ya que este tipo de accesorios muchas veces tienen un significado religioso o identidad grupal, como a comunidades o estatus social.

Los significados de todo tipo de pulseras, según los expertos

En el mundo hay todo tipo de pulseras, para todos los gustos y edades, pues además de darle ese toque al outfit, también tienen diferentes significados, mismos que se los da cada persona que lo porta. Estos son los tipos de accesorios más comunes y lo que hay detrás de ellos, según los expertos.

