Esto significa realmente que quieras estar ocupada todo el tiempo, según la psicología

¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente querer estar ocupada todo el tiempo? Según la psicología, este comportamiento no solo refleja productividad o eficiencia, sino que también puede ser una clara estrategia para enfrentar ciertas emociones.

De acuerdo a expertos del sitio Psicología Y Mente, comprender por qué muchos sienten la necesidad de mantenerse siempre activo es clave para identificar patrones de comportamiento, así como también mejorar el bienestar emocional y aprender a equilibrar la actividad con el descanso necesario.

En general, los especialistas remarcan que la dificultad para pausar o descansar no siempre indica productividad, sino un intento de evitar el silencio y lidiar con determinadas emociones.

Qué hay detrás de la hiperactividad emocional

Los especialistas denominan el estado de mantenerse constantemente activo como "hiperactividad emocional", es decir, una estrategia que el cerebro estimula al asociar la pausa con culpa o vacío. De esta manera, la constante actividad no responde a una necesidad real, sino a la falsa sensación de control.

Productividad

Sin embargo, el inconveniente de permanecer siempre en modo acción es que el cuerpo no diferencia entre el estrés físico y el emocional, por lo que muchos advierten que podría provocar una activación continua del sistema nervioso, lo que puede derivar en agotamiento crónico, ansiedad o problemas de concentración.

Estas actividades puede hacer para relajar la mente

Por otra parte, especialistas del portal Psychology Today mencionaron que estas personas pueden realizar ciertas actividades para dejar descansar la mente:

