Esto significa realmente que quieras estar ocupada todo el tiempo, según la psicología
Este hábito va más allá de la simple productividad y desde la psicología dieron a conocer qué hay detrás de querer mantenerse constantemente activo.
¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente querer estar ocupada todo el tiempo? Según la psicología, este comportamiento no solo refleja productividad o eficiencia, sino que también puede ser una clara estrategia para enfrentar ciertas emociones.
De acuerdo a expertos del sitio Psicología Y Mente, comprender por qué muchos sienten la necesidad de mantenerse siempre activo es clave para identificar patrones de comportamiento, así como también mejorar el bienestar emocional y aprender a equilibrar la actividad con el descanso necesario.
En general, los especialistas remarcan que la dificultad para pausar o descansar no siempre indica productividad, sino un intento de evitar el silencio y lidiar con determinadas emociones.
Qué hay detrás de la hiperactividad emocional
Los especialistas denominan el estado de mantenerse constantemente activo como "hiperactividad emocional", es decir, una estrategia que el cerebro estimula al asociar la pausa con culpa o vacío. De esta manera, la constante actividad no responde a una necesidad real, sino a la falsa sensación de control.
Sin embargo, el inconveniente de permanecer siempre en modo acción es que el cuerpo no diferencia entre el estrés físico y el emocional, por lo que muchos advierten que podría provocar una activación continua del sistema nervioso, lo que puede derivar en agotamiento crónico, ansiedad o problemas de concentración.
Estas actividades puede hacer para relajar la mente
Por otra parte, especialistas del portal Psychology Today mencionaron que estas personas pueden realizar ciertas actividades para dejar descansar la mente:
- Paseos en la naturaleza: caminar por parques, bosques o playas ayuda a desconectar y oxigenar la mente.
- Meditación o mindfulness: enfocarse en la respiración y el presente reduce pensamientos intrusivos.
- Respiración profunda o ejercicios de relajación progresiva
- Dibujo, pintura o manualidades: permiten expresar emociones sin necesidad de palabras.
- Leer por placer: enfocarse en una historia diferente puede transportar la mente a otro mundo.
- Rompecabezas o juegos de estrategia ligeros: estimulan sin generar estrés ni presión.
- Tomar siestas cortas: revitalizan la mente sin afectar el sueño nocturno.