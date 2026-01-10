Exatlón México entra en zona crítica: Resumen de la semana 15 previa a la eliminación

Sin lugar a duda, Exatlón México vivió una de sus semanas más intensas de la temporada, llena de circuitos cada vez más exigentes y una presión constante que ya comienza a reflejarse en el rendimiento físico de los atletas. La semana 15 de la novena temporada nos dejó momentos cruciales, en donde cada error dejó en claro que no es momento de dudar si se quiere llegar a la gran final. No obstante, este domingo 11 de enero la contienda tendrá uno de sus días más intensos durante el Duelo de Eliminación, en donde un atleta tendrá que abandonar el sueño.

Resumen de la semana 15 de Exatlón México

Azules resisten y defienden La Villa 360

Uno de los primeros momentos que marcó la semana 15 fue que el Equipo Azul logró mantenerse firme dentro de La Villa 360, demostrando que la buena comunicación y la racha ganadora los llenó de energía.

Rojos reaccionan y encienden la competencia

Del otro lado del tablero, El Equipo Rojo mostró una clara reacción tras semanas complicadas y marcadas por accidentes y derrotas. El regreso de Mati y de Mono después de mantenerse alejados de los circuitos por motivos de salud y la fuerza de Humberto al ya no tolerar las burlas del equipo rival les valieron para que en la misma semana se llevaran con éxito las medallas.

Advertencias, accidentes y riesgo de eliminación

Durante la semana 15, Rosique envió diversas advertencias que subieron la tensión dentro de la novena temporada, las cuales estuvieron marcadas por la concentración, pues La Máxima Autoridad de Exatlón México dejó en claro que cualquier distracción puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar la competencia.

Todo listo para el domingo de eliminación

Con este panorama tras la puerta, Exatlón México se prepara para la llegada de un domingo esperado por todos que sin duda marcará el rumbo de las siguientes semanas. El Duelo de Eliminación del próximo 11 de enero promete ser un momento decisivo para aquellos atletas que no lograron salvaguardar su estadía durante los juegos de supervivencia. No te pierdas la transmisión en directo por Azteca Uno y sigue toda la cobertura por nuestras redes sociales.