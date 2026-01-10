¿Cómo y cuándo ver el domingo de Eliminación de Exatlón México 2026? Totalmente GRATIS y en DIRECTO

El próximo domingo 11 de enero del 2026, Exatlón México vivirá su momento más intenso de la semana al enfrentar a los atletas a Duelo de Eliminación; cuatro atletas se batirán en una contienda marcada por la adrenalina y la resiliencia. No te pierdas en punto de las 8:00 pm por Azteca UNO.

Fecha y horario del domingo de eliminación de Exatlón México

El próximo enfrentamiento de eliminación de Exatlón México se transmitirá este domingo 11 de enero del 2026 en punto de las 8:00 p.m. Tiempo del centro de México y traerá consigo una marcada contienda en donde 4 atletas se disputarán si permanecía una semana más.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo?

Podrás ver el encuentro en directo a través de la señal de TV Azteca, por Azteca UNO y por internet en su transmisión simultánea. Recuerda que también puedes seguir la cobertura previa y posterior al encuentro de eliminación por todas nuestras plataformas digitales y redes sociales, donde encontrarás todo aquello que no sale por tele abierta.

¿Qué pasa durante el duelo de eliminación?

Durante el domingo de eliminación, los atletas en riesgo se enfrentarán en circuitos de alta exigencia física y mental, donde no habrá margen de error. Este domingo cada punto es determinante y cualquier desconcentración podría marcar la salida definitiva de un atleta.

El Duelo de Eliminación no solo define quién se va, sino que también marcará el rumbo de las siguientes semanas, obligando a las escuadras a reacomodar sus estrategias.