Qué significa usar muchos collares al mismo tiempo, según la psicología
Cuando una persona usa muchos de estos accesorios todo el tiempo, demuestra expresiones y reflejos de su persona. ¿Te identificas?
Los collares son accesorios que, para muchas personas, resultan cómodos de usar todo el tiempo, aunque puedan parecer incómodos o inapropiados para la situación. Tal como pasa con quienes adoran usar muchas pulseras en un solo brazo, la psicología tiene una explicación para este comportamiento.
Usar estos accesorios puede indicar que una persona quiere comunicar su personalidad y gustos que forman parte de su identidad, pero también expertos creen que el uso de estos colgantes sirve para “sentirse seguros” y protegerse de los demás.
Según el portal OkDiario, este comportamiento se asocia también con buscar atención de los demás, intentar conectar con alguien a través del significado de los collares, reforzar la autoestima e incluso expresar rebeldía. Pero, según Bondeye Jewelry, hay quienes se sienten empoderados, sobre todo si usan joyas.
Cuáles son los tipos de collares y su significado
Existen una gran variedad de collares que se pueden usar para expresar diferentes ideas y detalles sobre la personalidad de una persona. Por ejemplo:
- Collares de metales y joyas: ayudan a potenciar el estado de ánimo, el estatus social y el estilo.
- Collar tipo gargantilla: son cortos y van ajustados al cuello. De acuerdo con Joyería Virginia, estos demuestran pasión.
- Collar de cuerda o tela: son más informales y juveniles. Demuestran estilo sin sacrificar el bolsillo.
- Collares con piedras y cuarzos: muchos usan estos collares de forma cultural; es decir, con intención de atraer energías positivas, buscar protección y como emblema de su cultura.
Cómo usar collares según tu personalidad y tipo de cuello
El uso de collares dependerá de tu personalidad, estilo y del atuendo con el que los combines. Sin embargo, es posible saber cuál encaja perfecto contigo conociendo el tamaño de tu cuello.
- Si tienes el cuello largo: las gargantillas con piedras son ideales.
- Si tienes el cuello corto: lo mejor es usar collares de cuerda o cadenas delgadas.
- Para cuellos anchos: lo ideal es usar collares delgados.