Qué significa usar muchos collares al mismo tiempo, según la psicología

Los collares son accesorios que, para muchas personas, resultan cómodos de usar todo el tiempo, aunque puedan parecer incómodos o inapropiados para la situación. Tal como pasa con quienes adoran usar muchas pulseras en un solo brazo , la psicología tiene una explicación para este comportamiento.

Usar estos accesorios puede indicar que una persona quiere comunicar su personalidad y gustos que forman parte de su identidad, pero también expertos creen que el uso de estos colgantes sirve para “sentirse seguros” y protegerse de los demás.

Hay un montón de tipos de collares y cada uno tiene su significado.

Según el portal OkDiario, este comportamiento se asocia también con buscar atención de los demás, intentar conectar con alguien a través del significado de los collares, reforzar la autoestima e incluso expresar rebeldía. Pero, según Bondeye Jewelry, hay quienes se sienten empoderados, sobre todo si usan joyas.

Cuáles son los tipos de collares y su significado

Existen una gran variedad de collares que se pueden usar para expresar diferentes ideas y detalles sobre la personalidad de una persona. Por ejemplo:

Collares de metales y joyas : ayudan a potenciar el estado de ánimo, el estatus social y el estilo.

: ayudan a potenciar el estado de ánimo, el estatus social y el estilo. Collar tipo gargantilla : son cortos y van ajustados al cuello. De acuerdo con Joyería Virginia, estos demuestran pasión.

: son cortos y van ajustados al cuello. De acuerdo con Joyería Virginia, estos demuestran pasión. Collar de cuerda o tela : son más informales y juveniles. Demuestran estilo sin sacrificar el bolsillo.

: son más informales y juveniles. Demuestran estilo sin sacrificar el bolsillo. Collares con piedras y cuarzos: muchos usan estos collares de forma cultural; es decir, con intención de atraer energías positivas, buscar protección y como emblema de su cultura.

Cómo usar collares según tu personalidad y tipo de cuello

El uso de collares dependerá de tu personalidad, estilo y del atuendo con el que los combines. Sin embargo, es posible saber cuál encaja perfecto contigo conociendo el tamaño de tu cuello.