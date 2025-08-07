Tortilla o bolillo, ¿cuál tiene más calorías y cuál es más saludable?

¿Te imaginas cómo sería la dieta de los mexicanos si no existiera la tortilla o el bolillo? Tendríamos que olvidarnos de los tacos, las tortas, las enchiladas, los chilaquiles y los molletes, para empezar. Si te has preguntado cuál de estos alimentos tiene más calorías o es más saludable, a continuación te hablamos del tema.

Antes de que comencemos, es importante recordar que tanto el bolillo como la tortilla pueden formar parte de una dieta saludable y balanceada. No hay una sola dieta perfecta y contar calorías no te garantiza una alimentación saludable, para eso debes acercarte a un especialista en nutrición.

¿Qué tiene más calorías, una tortilla o un bolillo?

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México, una pieza de bolillo de 60 gramos tiene 183 calorías. Esa misma pieza equivale a 3 tortillas de maíz, por lo que esta última tendría aproximadamente 61 calorías.

En otras palabras, si te comes un tercio de bolillo o una tortilla de maíz, estás consumiendo casi la misma cantidad de calorías.

También podemos concluir la respuesta a la pregunta: el bolillo tiene más calorías que la tortilla.

Qué tan saludables son el bolillo y la tortilla

De acuerdo con la UNAM, esa misma pieza de bolillo (60 gramos) que consideramos tiene 5.7 gramos de proteína, 39 gramos de carbohidratos y 341.4 miligramos de sodio. Principalmente te aporta carbohidratos y pertenece al grupo de los cereales.

La tortilla contiene vitaminas A, C, D, E, B1 y B2, además de magnesio, fósforo y potasio. Además, este alimento puede ser una fuente importante de calcio.