Estas son las razones por las que automedicarse DAÑA la SALUD de los riñones

La automedicación es un hábito que, desafortunadamente, ha evolucionado con el paso de los años. Son cada vez más las personas que deciden automedicarse antes de asistir a un consultorio médico sin darse cuenta que esta situación, a la larga, puede causar un daño muy grande en la salud de los riñones.

Se le llama automedicación al consumo de medicamentos sin la supervisión de un médico o un profesional de la salud. Se trata, entonces, de una práctica muy común entre muchas personas, y aunque en principio puede parecer inofensiva, puede generar consecuencias por demás negativas en los riñones, órganos esenciales para la vida.

¿Por qué automedicarse puede dañar la salud de los riñones?

Investigaciones que se publicaron en revistas especializadas como The New England Journal of Medicine y Kidney International establecen que existe una relación directa entre la aparición de enfermedades renales agudas y crónicas con el uso indiscriminado de ciertos medicamentos; es decir, la conocida automedicación.

Cuando se consumen medicamentos sin el control de un experto en salud, las dosis, que normalmente son inadecuadas o durante largos periodos de tiempo, hacen que los riñones se sobrecarguen, hecho que genera considerablemente el riesgo de daño renal, lo cual confirman estas investigaciones.

¿Cuál es la razón? Expertos consideran que estos medicamentos, los cuales son de uso frecuente para el alivio de la inflamación o dolor, reducen el flujo sanguíneo hacia los riñones debido a su inhibición en la producción de prostaglandinas, las cuales no son más que sustancias que tienen como objetivo proteger la función renal.

¿Cuál es la función de los riñones en el cuerpo?

Los riñones son órganos esenciales para el cuerpo dado que están encargados de filtrar la sangre corporal, esto mediante la regulación del equilibrio de los líquidos y la eliminación de las toxinas . En esencia, los riñones eliminan la mayoría de los medicamentos a través de la orina, lo cual simplifica aún más su importancia en el proceso de automedicación.