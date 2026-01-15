Por estas razones una persona se suele criticar constantemente, según la psicología

Seguramente conoces a una persona que forma parte de tu círculo cercano y que, en más de una ocasión, se ha criticado por las acciones que realiza o por haber actuado de cierta forma ante alguna circunstancia . Ante este hecho, la psicología ha revelado detalles detrás de este tipo de comportamiento.

La psicología se ha convertido en una rama por demás popular que cuenta con la capacidad de responder a ciertos cuestionamientos o comportamientos que se repiten de forma constante. Uno de estos guarda relación con el tipo de personalidad que tienen aquellos seres que se suelen criticar reiteradamente.

¿Por qué algunas personas se critican constantemente, según la psicología?

De acuerdo con la experta en psicología Isabel Aranda, el criticarse a sí mismo de forma constante no es más que un estilo de vida en el que se busca descalificarse a través de un patrón de diálogo interno que, lejos de beneficiar a la persona, tiende a generar culpa, la cual crece con el paso del tiempo y de la acción generada.

En declaraciones para CuídatePlus, la psicóloga añade que esta situación produce una sensación de sufrimiento, lo cual ayuda a deteriorar el sentido de identidad personal. Del mismo modo, asegura que esto forma parte del proceso de autodefensa en el que la exigencia se presenta prácticamente desde la infancia.

Un aspecto fundamental, según la experta en psicología, es que la crítica interna se activa con más frecuencia en situaciones que simulan una amenaza a nuestra tranquilidad, por lo que desde pequeños solemos juzgarnos en la búsqueda de una protección interna y externa. Dicho esto, tomar conciencia de esta situación podría ayudarnos a modificar este hábito.

¿Por qué solemos criticarnos tanto ante una situación que no sale como deseamos?

Los modelos aprendidos en la infancia a través de entornos en donde el afecto está condicionado , así como la obediencia o una estrategia de vida para salir adelante son solo algunas razones por las cuales las personas suelen exigirse de manera elevada. Además, el miedo a equivocarse o buscar siempre el perfeccionismo también son atenuantes para esta situación.