¿Regla de 3? Estos son los pasos que debes seguir para descansar perfectamente por la noche

Uno de los propósitos de año nuevo más comunes entre las personas es el objetivo de descansar mejor por las noches, algo que se ha vuelto complicado para un sector de la sociedad. Si tú padeces de esta situación, aquí conocerás la famosa regla de 3 que te ayudará a tener un sueño más reparador.

Se sabe que el descansar bien por las noches ayudará a que tu cuerpo se sienta mejor por las mañanas, logrando con ello cumplir con todas las actividades pactadas para el día siguiente. Ante este hecho, el portal Heraldo de México revela una técnica conocida como la regla de 3 que ayudará a que tu cuerpo descanse bien en la madrugada.

¿Qué es y en qué consiste la regla de 3 para descansar por las noches?

La regla de 3 no es más que una versión de prácticas de higiene que ayudan a que el cuerpo descanse mejor por las noches, mismas que se recomiendan a través de los especialistas en el descanso. El primer paso de esta regla es no ingerir comidas abundantes al menos tres horas antes de ir a la cama.

El siguiente es evitar las actividades que estimulen el cuerpo y la mente al menos dos horas antes de dormir, mientras que la tercera regla es no usar pantallas una hora antes de descansar. Con ello, se espera que el sueño sea mucho más reparador y, con ello, tu cuerpo descanse más horas en la madrugada.

Cabe mencionar que este enfoque se ha difundido mediante publicaciones como Vogue, por lo que suele coincidir con las declaraciones de neurocientíficos en torno a los ritmos circadianos, en otras palabras, el reloj interno que cada persona tiene y que cuenta con un objetivo claro, el cual es regular las horas de sueño.

¿Cuál es las tres reglas es la más importante?

Si bien cada regla tiene un toque de importancia fundamental, podría pensarse que la regla tres; es decir, aquella que recomienda evitar las pantallas una hora antes del sueño, es la más vital . Se trata del paso más desafiante para la mayoría de las personas, aunque según estudios de Harvard Medical School, establecen que la luz azul de estas puede, de cierta forma, retrasar el reloj biológico interno de cada ser.