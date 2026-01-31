Remodelar tu cocina de color verde podría darte una mejor vida de la que piensas: este es el motivo

Remodelar tu cocina de color verde puede transformar por completo el ambiente y también cómo lo vivís a diario. Este tono transmite frescura y equilibrio, creando un espacio más agradable, acogedor y lleno de energía positiva, pero también esconde un secreto que puede influir en tu bienestar.

Según expertos de AD Magazine, además de cambiar la visual de tu cotidianeidad y verse moderno y elegante, este color hace que se sienta más armoniosa y funcional de lo que imaginas. Sin embargo, no es la única razón por la que se recomienda.

Los motivos por los que aconsejan tener una cocina de color verde

Los especialistas en interiorismo dieron a conocer que el verde influye directamente en cómo te sientes y cómo usas ese espacio todos los días. Asimismo, está asociado con la calma, el equilibrio y la conexión con la naturaleza, lo que ayuda a reducir el estrés y crear un ambiente más relajado dentro del hogar.

Las cocinas de 2026 que están de moda apuntan a otras características. |(ESPECIAL/Gemini IA)

Es un color que estimula la concentración y la sensación de bienestar, ideal para un lugar donde pasas tiempo cocinando, compartiendo y organizando tu rutina. También aporta frescura, hace que el espacio se vea más luminoso y armonioso, y combina muy bien con materiales naturales como madera o piedra.

El Feng Shui recomienda el verde en cocinas

Por otra parte, desde el Feng Shui aconsejan integrar el color verde en la cocina porque está directamente relacionado con el elemento madera, que simboliza crecimiento, salud y renovación. Este elemento aporta energía vital positiva, favoreciendo un ambiente más equilibrado y armonioso dentro del hogar.

Asimismo, este tono ayuda a suavizar la energía del fuego, que es muy fuerte en la cocina por la presencia de la cocina, el horno y los electrodomésticos. Al equilibrar estos elementos, se promueve un espacio más tranquilo, ordenado y propicio para el bienestar.

En tanto, esta filosofía oriental asegura que una cocina verde puede estimular hábitos más saludables, así como también mejorar el ánimo y generar una sensación de estabilidad y abundancia en la vida diaria.