7 ideas para remodelar una cocina pequeña para que se vea hermosa y un poco más grande

Las cocinas pequeñas pueden convertirse en espacios llenos de estilo y comodidad si se remodelan de manera estratégica. La clave está en elegir soluciones que optimicen el espacio sin sacrificar diseño ni funcionalidad. Aquí descubrirás 7 ideas prácticas para remodelar una cocina, lograr que se vea hermosa y crear una sensación visual de mayor amplitud, aprovechando cada metro al máximo.

Desde la plataforma Pinterest, varios usuarios compartieron algunas inspiraciones para una renovación sencilla, pero que se verá muy bella con tonos que crean ambientes sofisticados y ayudan a que siempre se vea limpia.

Las mejores ideas para renovar tu cocina

Usa colores claros: tonos blancos, beige o pastel reflejan la luz y hacen que el espacio se vea más amplio.

tonos blancos, beige o pastel reflejan la luz y hacen que el espacio se vea más amplio. Aprovecha la iluminación: una buena luz natural y lámparas bien ubicadas generan mayor sensación de amplitud.

|pinterest

Muebles a medida: permiten optimizar cada rincón y evitar espacios desaprovechados.

permiten optimizar cada rincón y evitar espacios desaprovechados. Alacenas hasta el techo: ayudan a ganar almacenamiento y aportan un efecto visual más ordenado.

|pinterest

Electrodomésticos compactos: mantienen la funcionalidad sin sobrecargar el ambiente.

mantienen la funcionalidad sin sobrecargar el ambiente. Superficies brillantes: mesadas y revestimientos con acabado glossy reflejan la luz y agrandan visualmente el espacio.

mesadas y revestimientos con acabado glossy reflejan la luz y agrandan visualmente el espacio. Mantén el orden y el minimalismo: menos objetos a la vista hacen que la cocina se vea más limpia, moderna y espaciosa.

|pinterest

Esto debes tener en cuenta a la hora de renovar tu cocina

Expertos de la revista Hola mencionaron que renovar la cocina es una gran inversión, por eso conviene planificar cada detalle. Esto es lo que debes tener en cuenta antes de empezar:

