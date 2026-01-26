9 apps que puedes usar para remodelar tu casa GRATIS: diseño de cocina, baño, sala o habitación

Si estás pensando en renovar algún espacio de tu hogar, la tecnología puede convertirse en tu mejor aliada. Hoy en día existen aplicaciones gratuitas que facilitan el diseño y la planificación de interiores, permitiéndote visualizar cambios en tu casa antes de llevarlos a la realidad.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, actualmente están en auge 9 apps que puedes usar para remodelar tu vivienda de manera totalmente gratuita, ideales para diseñar la cocina, el baño, la sala o la habitación y crear ambientes funcionales y con estilo.

Estas son las aplicaciones que debes usar para rediseñar tu casa

Planner 5D: permite diseñar interiores en 2D y 3D de forma intuitiva. Ideal para crear planos y probar estilos.

permite diseñar interiores en 2D y 3D de forma intuitiva. Ideal para crear planos y probar estilos. HomeByMe: perfecta para visualizar cómo quedarán los espacios con muebles reales y diferentes distribuciones.

perfecta para visualizar cómo quedarán los espacios con muebles reales y diferentes distribuciones. Room Planner: muy útil para diseñar habitaciones, salas y cocinas con medidas precisas.

muy útil para diseñar habitaciones, salas y cocinas con medidas precisas. Magicplan: ideal para crear planos a partir de fotos y medir espacios fácilmente.

|Crédito:Pixabay/Tumisu

Homestyler: ofrece diseños en 3D y una gran variedad de muebles y decoraciones para probar estilos.

ofrece diseños en 3D y una gran variedad de muebles y decoraciones para probar estilos. IKEA Place: usa realidad aumentada para ver cómo quedarían los muebles en tu casa antes de comprarlos.

usa realidad aumentada para ver cómo quedarían los muebles en tu casa antes de comprarlos. Houzz: más inspiracional, con miles de ideas de decoración y herramientas básicas de planificación.

más inspiracional, con miles de ideas de decoración y herramientas básicas de planificación. Floor Plan Creator: excelente para crear planos detallados y distribuir ambientes con exactitud.

excelente para crear planos detallados y distribuir ambientes con exactitud. SketchUp Free: versión gratuita de una de las herramientas más completas para diseño y modelado de interiores.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de remodelar tu hogar

Desde el portal especializado Construcentro dieron a conocer que, antes de comenzar cualquier remodelación, es fundamental definir claramente qué espacios quieres renovar y cuál es el objetivo del cambio. Establecer un presupuesto realista te ayudará a tomar mejores decisiones y a evitar gastos innecesarios durante el proceso.

Además, es importante planificar los tiempos de obra, ya que algunas remodelaciones pueden tomar más de lo esperado, así como también elegir materiales de buena calidad que se adapten a tu estilo de vida y al uso diario del espacio. Considera la funcionalidad, la iluminación natural, la ventilación y la distribución de los ambientes para lograr un resultado cómodo y armonioso.

Por último, apoyarte en herramientas digitales o asesoría profesional te permitirá visualizar mejor los cambios y asegurarte de que el diseño final sea práctico, estético y duradero.