inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Nota

Cuida de tu salud mejorando tu alimentación

El cuidado de la salud es una de las grandes obligaciones que tenemos los seres humanos. Los expertos aconsejan mejorar nuestra alimentación y evitar el sedentarismo.

Cuidad de tu salud mejorando tu alimentación.jpg
Imagen editada de Canva
Iván Charello | Marktube
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

Las personas tenemos, entre otras obligaciones, cuidar de nuestra salud a lo largo de toda la vida. En cada etapa de esta es importante incluir hábitos que otorguen un beneficio para el presente y el futuro del organismo y la alimentación parece ser una de las claves.

Una receta sencilla y saludable, prepara una ensalada fresca

[VIDEO] Nuestro querido chef Rahmar nos enseña a preparar una rica ensalada fresca. Sigue el paso a paso para lograr hacerla y deleitar a los tuyos este día.

Los expertos en salud llevan años destacando que una alimentación balanceada y la actividad física son los grandes ejes sobre los cuales se puede construir un cuerpo fuerte y saludable. Saber escoger los alimentos que vamos a consumir y evitar el sedentarismo es fundamental.

¿Qué es una buena alimentación?

Desde el Centro para el control y la prevención de enfermedades, del Gobierno de Estados Unidos, remarcan que “es fácil sentirse bombardeado con información sobre la última tendencia de alimentación saludable o el ingrediente más comentado”. Pero, en este punto, advierten que “una buena alimentación se trata en realidad de elegir constantemente alimentos y bebidas saludables”.

@tasty_iri La forma más fácil para empezar a comer saludable #platosaludable #metododelplato #saludable ♬ Sex And The City - Main Theme - Geek Music

Sus expertos remarcan la necesidad de incluir patrones de alimentación saludables ya que con estos “es posible disfrutar de alimentos y bebidas que reflejen sus preferencias, tradiciones culturales y presupuesto”. La clave está en informarse y mejorar nuestra alimentación, pensando siempre en nuestra salud, nuestro bienestar.

¿Cómo mejorar nuestra alimentación?

En base a lo señalado, los expertos del Centro para el control y la prevención de enfermedades puntualizan que una alimentación saludable “enfatiza las frutas, las verduras, los cereales integrales, los productos lácteos y las proteínas”. En torno a los lácteos, en estos se incluye a la leche baja en grasa o sin grasa, la leche sin lactosa y las bebidas de soya fortificadas.

Cuando se hace recomendaciones sobre proteínas, los especialistas incluyen mariscos, carnes y aves magras, huevos, legumbres (frijoles, guisantes y lentejas), productos de soya, nueces y semillas. Además, remarcan, es necesario consumir menos azúcar añadida, grasas saturadas y sodio. La clave es mejorar la alimentación de manera natural, sin descuidar la actividad física.

Puntos destacados de la alimentación

  • Aumentar el consumo de fibra
  • Aumentar el calcio y la vitamina D
  • Agregar más potasio
  • Limitar los azúcares añadidos
  • Reemplazar las grasas saturadas
  • Reducir el consumo de sodio
  • Apuntar a una variedad de colores
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×