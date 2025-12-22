ÚLTIMA HORA: Ya tenemos al SEGUNDO LUGAR de La Granja VIP, quien se quedó A UN PASO del premio de 2 millones de pesos

Comenzaron siendo 16 granjeros, pero en este 21 de diciembre el número se redujo a solo dos personas: Alfredo Adame y Eleazar Gómez. Este último es el segundo lugar de La Granja VIP, por decisión del público. Además, oficialmente, el triunfo se quedó con el "Team Muro".

Eleazar Gómez es el segundo lugar de La Granja VIP

Su paso por La Granja VIP no siempre fue fácil: en el primer día de dinámicas obtuvo una sanción por trampa y perdió la oportunidad de ser El Capataz por dos semanas (rol que no llegó a ganar nunca); le llamaron "El Eterno" por las numerosas ocasiones en que estuvo en la lista de nominados y logró regresar y también le tocó ser peón varias veces.

Sin embargo, Eleazar Gómez logró ganarse el cariño de gran parte del público y su fandom logró llevarlo a ser el segundo lugar del reality show, solo detrás de su más cercano aliado, Alfredo Adame. Esto, en una final que reunió más de 189 millones de votos.

Eleazar y el "Golden Boy" formaron el equipo que terminó siendo más fuerte dentro de La Granja VIP: "El Muro", luego de que su rivalidad con el "Team Cacaraqueo" se volviera épica. Granjeros como Manola Díez, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori estuvieron muy cerca de ser parte de "El Muro", pero al final terminó siendo un dúo que llegó hasta la final.

A Eleazar Gómez lo estaba esperando en el foro su hermana, la actriz Zoraida Gómez. Ella resaltó que "El Eterno" siempre se había mantenido "firme y con una excelente actitud", pero también confesó que "yo no me enganchaba tanto, si no los odiaría a todos"; esto último, lo dijo refiriéndose a los granjeros que se enfrentaron a su hermano durante la competencia.

