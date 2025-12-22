OFICIAL: Este es el GANADOR de La Granja VIP, quien se lleva el PREMIO de 2 millones de pesos

Le costó 10 semanas de aislamiento, múltiples ocasiones en el cuadro de nominados, mucho trabajo físico e interminables días como peón, pero Alfredo Adame se convirtió en el ganador de La Granja VIP. El triunfo se quedó con el "Team Muro", pues Eleazar Gómez es el segundo lugar.

Luego de más de 2 meses y medio de competencia, más de 589 millones de votos reunidos en las Galas, 19 millones de usuarios en el sitio web oficial, 133 millones de interacciones y 25 millones de horas consumidas del 24/7 de La Granja VIP , por fin quienes estuvimos al borde del asiento podemos responder la pregunta de quién sería el triunfador.

Alfredo Adame es el ganador de La Granja VIP

Con un espectacular show de drones y de una manera nunca antes vista en un reality show, se anunció que Alfredo Adame es el ganador de La Granja VIP y se va a casa con los 2 millones de pesos de premio.

El "Golden Boy" comenzó siendo un peón y repitió este rol en diversas ocasiones, demostrando siempre que el trabajo duro y madrugar no era un problema para él; también llegó a ser el último Capataz de la primera temporada de La Granja VIP.

Él siempre se mantuvo resiliente ante los cambios, brilló con cada uno de sus outfits inspirado en animales de granja y fundó su "Freddy Show International". También tuvo fuertes enfrentamientos con granjeros como El Patrón, Lola Cortés y Kim Shantal (quien quedó como cuarta finalista del reality show).

En sus primeras palabras como ganador, declaró en el foro de La Granja VIP que usará su premio de 2 millones de pesos para pagarle la carrera de abogado a su nieto. En el foro lo esperaba su hija, Vanessa, quien estuvo ahí cada vez que el "Golden Boy" formaba parte de la lista de nominados. Entre los primeros granjeros en felicitarlo se encontró Sandra Itzel, la segunda eliminada y quien formó una gran amistad con él.