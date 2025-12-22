La Granja VIP: La CURIOSA relación que tiene Eleazar Gómez con La India María

Eleazar Gómez fue uno de los finalistas en la primera temporada de La Granja VIP , sin embargo, pocos conocen la curiosa relación que tiene este actor con una actriz del cine mexicano, hablamos de La India María. Este personaje fue uno de los granjeros que dio mucho contenido, y recientemente estuvo en el ojo del huracán tras tener un altercado con El Patrón.

¿Cuál es la curiosa relación de Eleazar Gómez con La India María?

La curiosa relación que tiene Eleazar Gómez con La India María, es que cuando el actor tenía apenas 6 años de edad, tuvo su primer papel protagónico junto a María Elena Velasco. Esta cinta se llama “Se equivocó la cigüeña”, dirigida por Velasco, que era su cuarto proyecto como directora; le dio un papel importante a este actor de La Granja VIP, donde la actriz tiene que hacerse cargo de un bebé que, por situaciones ajenas a ella, encuentra a un niño en una canasta de petate en la vendía verduras afuera de un hospital.

¿Quién es Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez tiene 39 años de edad, y desde muy temprana edad inició su carrera como actor a lado de hermana Zoraida y Jairo; su primer proyecto se dio en 1990 en la película de “Mi Querido Viejo”, así como en la cinta que realizó a lado de La India María. En 1996 fue parte de varias telenovelas, y entre 1977 al 2003 estuvo en otra serie televisiva.

Para el 2002 fue parte de una telenovela popular y también fue un elemento del elenco de una banda muy reconocida en el 2004. Para el 2010 prestó su voz para Hipo, en una película animada de ¿Cómo entrenar a tu Dragón?

¿Quién es la pareja de Eleazar Gómez?

La pareja actual de Eleazar Gómez es Miriam Alejandra García, esta chica es originaria de la Ciudad de México, sin embargo, reside en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde desarrolló su carrera como una profesional en el sector de la tecnología, es de madre de una hija y mantiene un perfil discreto, no se expone en plataformas públicas, de hecho, se supo que tenía una relación con Eleazar a semanas de que terminara La Granja VIP.