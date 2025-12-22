ÚLTIMA HORA: Este granjero es el TERCER FINALISTA de La Granja VIP

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y, después de 10 semanas de competencia, por fin estamos descubriendo el top 3 del reality show que sacó a las celebridades de los lujos y los llevó a trabajar al campo. César Doroteo es el tercer lugar de La Granja VIP, por elección del público.

Más de 172 millones de votos se habían emitido para el momento en que se dio el anuncio de este tercer finalista.

César Doroteo es el tercer lugar de La Granja VIP

Fue uno de los primeros cuatro peones en La Granja VIP y también le tocó ser nominado en la primera semana; incluso él llegó a pensar que no pasaría de los primeros días dentro de la competencia. Sin embargo, César Doroteo demostró que cuenta con un gran fandom, se ganó el cariño de muchísima gente e incluso llegó a ser El Capataz.

Con su nombre proyectado en la entrada de las caballerizas, César Doroteo se alzó como el tercer lugar de La Granja VIP y el único miembro del "Team Cacaraqueo" que llegó al top 3. En el foro lo esperaba su novio, Emmanuel, y lo recibió entre lágrimas de ambos.

"Se va con un gran apoyo, con un gran amor por el público y por todos nosotros, ha dejado muy en alto a la comunidad", opinó Kim Shantal sobre la posición que alcanzó Teo en la competencia. La Bea estuvo de acuerdo, aunque admitió que le hubiera gustado verlo como segundo lugar o el ganador del reality show. El Patrón también confesó que le dio tristeza que el "Team Cacaraqueo" no estuviera entre los primeros dos lugares.

La crítica Linet Puente recordó que el "Team Cacaraqueo" "siempre se mantuvo leal, fuerte, Teo en particular resistió todos los embates".

"Me siento muy agradecido con el público", fueron las primeras palabras de César Doroteo en el foro. Le dio las gracias a la producción, a los conductores, y destacó que "ha sido un proyecto maravilloso, un sueño hecho realidad".