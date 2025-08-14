Si aplicas estos 4 trucos, tendrás tu casa limpia siempre y SIN ESFORZARTE

Tener la casa limpia no debe ser una misión imposible ni desgastante, en especial si se recurre a ciertos trucos para prevenir el desorden. Lo mejor es que no se necesitan electrodomésticos novedosos, sino que basta con poner en práctica una serie de costumbres que ayudarán a que tus espacios estén siempre prolijos.

4 trucos para mantener la casa limpia sin que te tome horas

No dejar trastes sucios para después

Siguiendo la premisa de hacer las cosas al instante, para evitar acumular el desorden más tarde, otra buena costumbre es lavar los trastes en cuanto termines de utilizarlos, ya sea porque cocinaste tu receta preferida o recalentaste sobras de la semana. Así no sumarás una tarea -que para muchos es engorrosa- y te será sencillo limpiar la cocina.

Canva Evitar que los trastes sucios se acumulen es una buena forma de mantener tu casa limpia

Tender la cama al despertar

Uno de los hábitos más sencillos para mantener el orden en un hogar, consiste simplemente en tender la cama en cuanto te despiertes. Esto restará una tarea en la lista de cosas por hacer en el día, además de que otorga la sensación de estar en un sitio prolijo y según Very Well Mind, es un factor que podría repercutir positivamente en tu productividad.



Recoger objetos ajenos a los espacios

En muchas ocasiones, la pereza por las actividades domésticas surge cuando un espacio parece estar en caos. Para evitar este pensamiento, lo ideal es ir recogiendo cualquier artículo que no esté en su lugar y acomodarlo al momento.

Este es uno de los trucos de limpieza para la casa que reducirán el desorden y facilitarán el resto de procesos, como barrer o pasar la aspiradora. Puedes empezar paulatinamente colgando siempre tu ropa al llegar, en vez de dejarla botada en la sala.

Canva Recoger los objetos que no estén en su lugar, es una forma de que tu hogar permanezca limpio sin esfuerzo

Barrer con frecuencia

Para evitar que el polvo se acumule en las recámaras y espacios comunes, lo mejor es barrer al menos cada tercer día, o incluso diario si tienes ventanas muy amplias o animales que corran en la calle. Sumando este paso a tu rutina habitual y trucos para tener la casa limpia, el día que destines para trapear o aspirar a fondo, podrás hacerlo con mayor dedicación.