Te morirás de risa: los 7 videos del Grito de Independencia más chistosos y vergonzosos

Cada 15 de septiembre, millones de mexicanos se reúnen en todo el país para dar el Grito de Independencia, un momento que llena de orgullo por todo lo que representa en la historia. Y aunque es un festejo que requiere de mucha seriedad y respeto, a veces las cosas no salen como deberían y terminan ocurriendo incidentes graciosos que vale la pena recordar para reírse un rato.

En redes sociales, como TikTok, muchos comparten los momentos chistosos que pasan en familia, llenando de alegría la plataforma mientras celebran las fiestas patrias. A continuación, un recuento:

1. El gallito traicionero

Aunque en las celebraciones por el Grito de Independencia que se realizan en lugares públicos existe un gran equipo de organización detrás, lo cierto es que las fallas biológicas no se pueden prevenir.

Esto fue precisamente lo que le pasó a un hombre que casi se queda sin voz en su afán de decir en voz alta el nombre de los héroes nacionales, y su esfuerzo fue tal, que terminó expulsando algunos “gallitos” que causaron la risa de los presentes.

2. ¡Viva Su Jefa!

En las escuelas de México, suelen hacerse festivales patrios en donde los alumnos tienen participaciones especiales para conmemorar este suceso histórico. Los nervios no faltan en estos actos y muchas veces terminan protagonizando momentos divertidos por un pequeño error, como le pasó a un pequeño que en lugar de decir “Viva Josefa Ortiz de Domínguez”, terminó diciendo "¡Viva Su Jefa!”, causando las carcajadas de sus compañeros y profesores.

3. El Miguel Hidalgo de Temu

En el mes patrio no pueden faltar los artistas callejeros caracterizados como los actores clave de la Independencia de México.

Y aunque su trabajo básicamente consiste en posar para las fotos, hay ocasiones en que no pueden seguir el personaje, tal como le pasó a este hombre que protagonizó una discusión en público y se le salió una letanía de groserías mientras lucía como el llamado “padre de la patria”.

4. ¡Viva México, cabr*n*s!

Otro momento divertido en las escuelas que se hizo viral, fue el de un menor al que le tocó caracterizarse de Miguel Hidalgo y dar el Grito de Independencia. Sin embargo, se emocionó tanto que terminó cambiando el diálogo que tenían planeado y se le salió un sincero: "¡Viva México, cabr*n*s!”, dejando a todos sin habla por el entusiasmo que mostró en esta proclamación.

5. El Miguel Hidalgo “bellako”

Miguel Hidalgo es uno de los personajes más relevantes en la Independencia de México y por esto no es extraño que cada año existan actos en su honor. Pero además de las representaciones oficiales, hay también momentos divertidos que lo hacen inolvidable, como este muchacho que dio una cátedra de perreo mientras estaba disfrazado y se ganó los aplausos de todos a su alrededor.

6. ¿Grito de Independencia o exorcismo?

Para dar el Grito de Independencia en lugares abiertos, es imprescindible contar con un equipo de sonido potente, o al menos con buena voz. Aunque este hombre no tuvo ni una ni otra: pues al momento de que empezó con la proclamación, el micrófono lo traicionó y su voz simplemente dejó de responder, pero con una extraña transformación que hizo reír a unos y le dio miedo a otros porque parecía estarse exorcizando.

7. Cuando Miguel Hidalgo sacó los “pasos prohibidos”

Todas las representaciones de Miguel Hidalgo tienen su toque único y puede pasar de estar dando el Grito de Independencia a sacarle brillo a la pista. Para muestra, este divertido momento en el que el “padre de la patria” demuestra su talento en el baile con pasos que nadie se esperaba y demostrando que sus rodillas todavía aguantan.