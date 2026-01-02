Tras enfermarse de gripe, estos son los días que el cuerpo tiene inmunidad

En una época del año con tantas complicaciones para no enfermarse, hay una idea en el pensamiento colectivo tras enfermarse de gripe. Muchas personas indican que después de presentar malestares respiratorios de ese tipo, se genera una inmunidad prácticamente inmediata, situación que tiene algo de cierto. Sin embargo esto es lo que indican los expertos de la salud.

¿Es cierto que tras enfermarse de gripe, se genera una inmunidad?

Aunque se indica que el cuerpo humano sí genera cierto nivel de inmunidad, depende de muchos factores para tener un tiempo prolongado sin enfermedad. Esto se genera por las células especializadas llamadas linfocitos B y T. El cuerpo se blinda por si algún virus intenta infectar de nuevo a la persona.

Sitios especializados como Mayo Clinic indican que tras sufrir una gripe, incluso se podría tener un lapso de meses donde el cuerpo se protege. Aunque también dependerá de la cepa, pues en el espectro de enfermedades respiratorias hay muchas variantes, sí hay cierto nivel de inmunidad.

Es decir, la gripe se puede presentar en sus diversas variantes, por lo que es posible contagiarse de las distintas enfermedades respiratorias. Y dependiendo de cada caso, la persona podría estar sin ningún tipo de consecuencias.

¿Cuál es la mejor manera de protegerse de la gripe?

Aunque hay diversos tipos de gripes o resfriados, el llamado que se ha hecho desde hace tiempo es el de vacunarse. Esta protección permite que los sistemas inmunes se fortalezcan o que en caso de enfermarse, no haya mayores complicaciones con los desgastes que los diferentes focos infecciosos pueden exigir en las personas… sobre todo en los adultos mayores y los niños.

Algo que se debe aclarar es que vacunarse no es una total garantía de no enfermarse de las tres formas más comunes (resfriado, Covid-19 e Influenza) del virus. Esto puede ocurrir así por la falta de tiempo que la vacuna tuvo para generar inmunidad, porque la cepa es distinta o dado que algunas personas padecen enfermedades crónicas que complican la protección.