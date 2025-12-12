⁠Teo rompe en llanto al escuchar a Carolina Ross cantar para la Virgen de Guadalupe

Apenas eran las 0:00 de este viernes 12 de diciembre cuando las celebraciones del Día de La Virgen de Guadalupe comenzaron en todo el país y como cada año, Azteca UNO llevó la mejor cobertura en una de las noches más importantes para todo México, donde grandes talentos le rindieron tributo en La Basílica.

Dentro de esta gran celebración, nuestra exparticipante de La Granja VIP, Carolina Ross tuvo una conmovedora presentación, donde recitó “Aleluya” (Hallelujah) un éxito de Leonard Cohen que nos hizo “chinita la piel” e incluso llevó hasta a las lágrimas a nuestro granjero César Doroteo.

¿Cómo fue la presentación de Carolina Ross en la Basílica en el Día de La Virgen?

Como parte de los actos en vivo, quien también fuera nuestra Granjera, Caro Ross interpretó para La Virgen de Guadalupe una gran versión de “Aleluya”, donde pudimos reafirmar lo talentosa que la sinaloense es, dejando un momento muy conmovedor.

Por otro lado, nuestros granjeros, Alberto “El Patrón Del Río, La Bea, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, Alfredo Adame y César Doroteo pudieron ver la transmisión en vivo de este gran acto, siendo que este último se conmovió hasta las lágrimas.

¡Carolina Ross le cantó a la Virgen de Guadalupe y ‘un granjero’ no tardó en reaccionar! Revive lo mejor de La Granja VIP

¿Qué dice la canción que cantó Carolina Ross “Aleluya”?

Un día nuevo amaneció

En ti fije mi atención

Serías en quien yo confiaría

Lo que empezó en una canción

De pronto un día se convirtió

En la más bella y dulce melodía

¡Aleluya! ¡aleluya!

¡Aleluya! ¡aleluya!

Y de tu mano descubrí

Un mundo nuevo en el que aprendí

Que el que no arriesga, nunca ganaría

Y aunque no fue fácil caminar

Pero nuestro amor pudo mucho más

Que todas las barreras que oprimían

¡Aleluya! ¡aleluya!

¡Aleluya! ¡aleluya!

Hoy doy gracias al Señor

Quien mi camino alumbró

Para unir por siempre nuestras vidas

Prometo amarte y serte fiel

Cuidarte por siempre hasta envejecer

Y hacerte feliz el resto de mis días

¡Aleluya! ¡aleluya!

¡Aleluya! ¡aleluya!

¡Aleluya! ¡aleluya!

¡Aleluya! ¡aleluya!

¡Aleluya!