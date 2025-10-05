OFICIAL: Carolina Ross estará dentro La Granja VIP México

Esta tarde durante el medio tiempo del partido de Tigres vs Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL se presentó a la nueva granjera Carolina Ross, quien estará sacando su lado más animal en el reality show de La Granja VIP México, con lo que no podríamos estar más emocionados.

En La Granja VIP México no sólo cantarán los gallos, pues Carolina Ross hará de su nuevo hogar un escenario y dará lo mejor de sí misma en este programa que de manera increíble ¡Cada vez se pone mejor!

¿Es Carolina Ross favorita para ganar La Granja VIP?

La nacida en Sonora cada vez que tiene oportunidad muestra su amor por sus tierras, donde constantemente la hemos podido ver con sus botas y sombrero, siendo que podría estar un poco más familiarizada con este ambiente y hasta una gran sorpresa nos podríamos llevar.

La artista cuenta con millones de reproducciones en plataformas de streaming y ha dado cientos de conciertos por América, donde ha compartido escenario con figuras como Andrea Bocelli, Grupo Firme e incluso Christian Nodal por lo que la cantante de regional está acostumbrada a los grandes retos.

¿Cuándo inicia La Granja VIP México?

El tan esperado inicio de La Granja VIP México será este próximo domingo 12 de octubre, donde podremos ver a las personalidades más destacadas de la televisión mexicana sacar su lado animal.

Día con día Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza, nos mantendrán al tanto de lo que sucede dentro de La Granja, quienes conducirán este programa de una manera única.

Por otro lado, también contaremos con un equipo de panelistas de lujo, donde formarán parte Flor Rubio, Lola Cortés, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero. La parte de contenido digital llegará a todos de la mano de la influencer Malleza.

