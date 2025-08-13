¿Listo para reír sin parar? Aquí te decimos cuándo ver el gran estreno de El Valet con Eugenio Derbez en Azteca UNO

Este domingo por la noche tienes una cita imperdible con una comedia que mezcla risas, corazón y una historia que toca fibras muy personales. El Valet, protagonizada por el querido actor mexicano Eugenio Derbez, llega a la televisión abierta como una de esas películas que te hacen reír y reflexionar al mismo tiempo.

No se trata solo de una historia romántica: El Valet es también un homenaje a los trabajadores invisibles, una carta de amor a los que están detrás de escena, y el último trabajo cinematográfico de Carmen Salinas, lo que la convierte en una cinta con un valor emocional especial. Si te gustan las películas con personajes entrañables y situaciones inesperadas que sacan lo mejor del ser humano, esta es para ti.

¿Cuándo y dónde ver El Valet?

La película se transmitirá este domingo 17 de agosto a las 8:15 p.m. por la señal de Azteca UNO, en horario estelar. Es una oportunidad perfecta para reunir a la familia, preparar una buena cena y disfrutar juntos de una historia divertida y con mensaje.

¿De qué trata El Valet?

El Valet cuenta la historia de Antonio Flores (Eugenio Derbez), un humilde valet parking que, por una casualidad, termina involucrado en la vida de una famosa actriz de Hollywood, Olivia Allan. Todo ocurre cuando ambos aparecen accidentalmente en una fotografía que amenaza con arruinar la imagen pública de Olivia. Para evitar el escándalo, ella decide fingir que Antonio es su novio.

Lo que empieza como una simple farsa se convierte en una entrañable amistad que reta estereotipos, pone en evidencia las diferencias sociales y culturales, y nos recuerda que la autenticidad vale más que cualquier fama o fortuna.

Además, la cinta incluye una emotiva actuación de Carmen Salinas, quien interpreta a la madre de Antonio, en lo que fue su último papel en cine. Su presencia aporta calidez y nostalgia, haciendo de El Valet una experiencia aún más especial.