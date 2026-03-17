Dile adiós al microondas: este es el artefacto que lo reemplaza

Sin dudas, el microondas ha sido uno de los electrodomésticos más utilizados en las cocinas por su practicidad a la hora de cocinar o calentar. Sin embargo, la tecnología ha ido avanzando por lo que surgió otro artefacto que logró reemplazarlo.

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Cocinar de manera saludable es la tendencia de la actualidad por lo que la freidora de aire es la mejor opción ya que no necesita de aceites adicionales. Esto ha llegado a marcar un antes y un después.

Los microondas son muy prácticos para calentar y cocinar rápido, pero también tienen algunas desventajas importantes. Una de los problemas que surgen es el del calentamiento desigual ya que algunas partes quedan calientes y otras frías.

Otra desventaja es que cambia la textura de los alimentos ya que algunos quedan blandos, gomosos o duros. También está limitado a la hora de cocinar ciertas preparaciones ya que no dora ni tuesta los alimentos. Por último, tenemos que mencionar que se necesitan recipientes especiales para poder utilizarlos. Esto ha hecho que se vea suplantado.

¿Cuáles son los beneficios de la freidora de aire?

La freidora de aire es un artefacto que está ganando terreno en las cocinas modernas ya que tiene varias ventajas con respecto al microondas. La misma puede alcanzar la temperatura ideal rápidamente por lo que ahorra tiempo y energía.

Además, cuenta con piezas desmontables que facilita la limpieza. Por otro lado, cuando está programada ya no requiere de una supervisión constante por lo que puedes hacer otras tareas.

La freidora es una gran aliada.|Canva

También tenemos que mencionar que la freidora de aire ayuda a mantener el hogar libre de aromas que se liberan al cocinar por lo que hay un ambiente fresco y agradable. Su tamaño ayuda a que pueda ser utilizada en espacios pequeños.

Por último, la freidora de aire tiene respaldos científicos que avalan su capacidad para reducir el contenido calórico de los alimentos. Es una alternativa más saludable y eficiente para la preparación de diversos platos.