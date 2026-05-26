Con Arturo como ganador del Pin, los cocineros llegan a nuevos acuerdos sobre la limpieza y la comida

Luego de los testimonios a lo largo de todo el lunes y en la propia gala sobre el desperdicio de comida, los cocineros se dieron un momento para definir nuevos acuerdos en torno al manejo de alimentos al interior del Mundo MasterChef 24/7.

Los cocineros buscan evitar el desperdicio de comida

Luego de que saliera a relucir en la gala del lunes que algunos cocineros apartan o desperdician comida, los participantes coincidieron en que se buscará a toda costa que no se tiren los alimentos, por lo que definieron que nadie se volverá a servir comida si consideran que no podrán terminársela y no podrán apartar alimentos, aunque en este último caso la comunicación será un factor clave para dejar comida para después.

Arturo define el sistema de limpieza

Si bien Julio como portador del poder del Pin definió a tres compañeros para que llevaran a cabo las tareas de la "brigada de la limpieza", Arturo decidió cambiar el sistema como ganador de la ventaja de esta semana.

El cocinero con mayor número de votos de la gala afirmó que todos lavarán platos y cubiertos sucios en grupos de tres personas diferentes por día y de esta manera, durante los próximos siete días todos realizarán la tarea al menos una vez. Cabe apuntar que Arturo aún no define el orden en que sus compañeros harán los deberes de aseo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.