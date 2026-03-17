Las mamparas poco a poco han quedado relegadas en el mundo de interiores, pues hay otras mejores opciones, como lo son estas 4 ideas para reemplazarlas por objetos que harán ver tu baño más elegante. Pero si aún tienes este tipo de material en la ducha, estos 2 ingredientes te ayudarán a limpiarlas y tengan nuevamente un acabado cristalino.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, el bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes efectivos para limpiar la mampara de la ducha y que luzca como nueva, pero en el mercado hay otro par de trucos caseros que harán que rechine de limpia, ingredientes que la mayoría de las personas tienen en su casa. Conoce las 9 ideas de diseño para baños pequeños: puedes remodelarlo o simplemente decorarlo.

Estos son los ingredientes con los que puedes limpiar las mamparas

1. Vinagre blanco: La acidez de su líquido ayuda a eliminar los restos de jabón que se quedan impregnados en la mampara. Los pasos de aplicación son los siguientes:



Calentar durante 45 segundos una taza de vinagre blanco

Verter en un atomizador junto con un par de gotas de lavatrastes

Rociar la mampara con el líquido

con el líquido Frotar y retirar los residuos.

2 ingredientes con los que puedes limpiar las mamparas del baño y quedarán cristalinas|Pinterest

2. Ácido cítrico: Se debe hacer una mezcla con agua caliente, para así poder limpiar los cristales de la mampara. Los pasos a seguir son los siguientes: Agregar una cucharada de ácido cítrico en polvo a una taza de agua caliente



Verter la mezcla en una botella atomizadora

Rociar a los cristale s de la mampara de ducha

s de la mampara de ducha Dejar actuar la mezcla sobre la suciedad por 10 minutos

sobre la suciedad por 10 minutos Frotar y secar con una pequeña toalla los restos de suciedad.

2 ingredientes con los que puedes limpiar las mamparas del baño y quedarán cristalinas|Pinterest

Estos 2 ingredientes pueden sustituir al bicarbonato de sodio, pero si decides limpiar la mampara con este antiácido, solo basta con hacer una pasta con agua y aplicarla sobre la suciedad y dejar actuar durante 5 minutos, para después frotar y eliminar la suciedad.