Los baños pequeños son acogedores y una buena opción si solo es para una o 2 personas, pero si no te gusta el diseño, puedes optar por estos 7 modelos para que se vea moderno. Para ello, tienes 2 opciones: remodelarlo por completo o simplemente decorarlo con objetos aesthetic. Estas son las 4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu hogar.

Tu baño puede lucir como sacado de una revista si sabes aprovechar el espacio y agregar grandes decoraciones. Un tip que recomienda el portal El Mueble es elegir tonos claros como blanco o beige, a fin de que reflejen luz y visualmente luzcan más amplios. Estas son las mejores 42 remodelaciones de este espacio: desde las más rústicas y minimalistas hasta las modernas.

Los diseños de baños pequeños para remodelarlo

1. Piedra sinterizada: Opta por este material natural en lugar de los típicos azulejos; le dará un toque más elegante y moderno a tu baño.

9 ideas de diseño para baños pequeños: puedes remodelarlo o simplemente decorarlo|Pinterest

2. Muro con panel de vidrio: Dejar atrás las mamparas o cortinas para instalar un muro de concreto y un panel de vidrio, a fin de evitar salpicaduras.

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3. Repisas: Debido a lo pequeño, puedes optar por instalar repisas para almacenar toallas, papel higiénico o jabones.

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4. Ducha encapsulada: Si tienes un baño completo pequeño, una ducha encapsulada es una buena opción para ahorrar espacio.

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Los diseños de baños pequeños para decorarlo

5. Espejos grandes: Para que tu baño pequeño se vea grande, opta por varios o un espejo de mayor tamaño.

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6. Lámparas LED: Cambia tu luz clásica con lámparas colgantes o luces LED, con el objetivo de resaltar más los tonos claros.

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7. Lavabo con cajonera: Para ahorrar espacio, puedes instalar un lavabo con cajoneras abajo, donde podrás guardar las toallas.

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8. Grifería empotrada: Deja atrás los lavabos tradicionales en los que viene incluida la grifería y opta por un diseño más minimalista.

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9. Tazas suspendidas: Este tipo de sanitario le da una sensación de amplitud a tu baño pequeño.