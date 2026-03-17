2 secretos para que tus orquídeas crezcan hermosas en marzo de 2026: así debes cuidarlas

De todas las plantas y flores que se usan como decoración de interiores, las orquídeas son una de las preferidas por su delicada apariencia y aroma tan sutil. Sin embargo, para que siempre se vean lindas, es necesario darles el mantenimiento adecuado y procurar así que su crecimiento no presente dificultades, pues esto podría terminar reflejándose en el estado de las hojas.

De acuerdo con información de American Orchid Society, para que una orquídea se mantenga en buen estado, es imprescindible tener en cuenta dos factores: la iluminación y el riego. Esto ya que si bien pueden estar en espacios cerrados, la luz natural sí les es de utilidad para crecer; y también requieren de una hidratación constante que les permita fortalecerse desde la raíz.

Tips infalibles para que las orquídeas crezcan hermosas y sin marchitarse

Si quieres que tus orquídeas se mantengan lindas y que sus hojas vayan creciendo, es importante tener rutinas de riego bien establecidas. Las sugerencias de Gardeners Childs Hell señalan que lo mejor es ponerles agua una vez por semana o cada 10 días cuando ya alcanzaron un tamaño mediano. El agua tiene que estar a temperatura ambiente y si se hace en la mañana, se absorberá mejor.

Las orquídeas necesitan de rutinas de riego establecidas para que crezcan lindas|Freepik

También hay que procurar que las macetas no estén en corrientes de aire muy fuertes, como podría serlo cerca de la puerta, ya que esto podrían influir en la temperatura original y podría impactar tanto en el crecimiento de la orquídea como en una apariencia saludable, menciona información de Gardenia.

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para poner las orquídeas?

Otro factor que no debe pasar desapercibido en cuanto al mantenimiento de esta especie, es la ubicación de la maceta. Y es que por increíble que parezca, ni todos los cuidados serán suficientes si las flores se ponen en un lugar donde no les llega bien el sol o que tiene exceso de humedad.

Las ventanas con luz natural indirecta son el mejor lugar para poner las orquídeas|Freepik

Idealmente, las orquídeas deben estar en sitios con buen flujo de luz natural y relativamente secos, por lo que según explica el portal de Epic Gardening, las ventanas que dan hacia el exterior, pero que no están expuestos directamente son la opción predilecta.

