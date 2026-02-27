7 plantas que puedes poner en un balcón pequeño y que lucen aesthetics
Si no tienes un jardín grande en casa, puedes decorar los balcones con plantas que lucen preciosas, necesitan pocos cuidados y sobreviven en el exterior.
Cuando se vive en un departamento o casa pequeña, suele ser complicado decorar el exterior. Esto no significa que debas resignarte a no tener un jardín, sino que es una posibilidad para hacer tu propio espacio dedicado a la naturaleza y aprovechar sitios como el balcón para poner plantas que sean aptas para estar en el exterior y adornen bellísimo.
¿Qué plantas se pueden poner en un balcón? Opciones que se ven lindas y no se marchitan
- Lavanda. Además de que se ve hermosa por sus tonos lilas, la lavanda es una excelente opción para ponerse en balcones o terrazas. Por si fuera poco, actúa como purificante del aire y tenerla en una zona abierta hará que vaya filtrando parte de lo que entra al hogar, según el portal especializado All That Grows.
- Suculentas. Estas especies son las favoritas de los que quieren tener plantas, pero no pueden dedicarles tanto tiempo. Y es que son fáciles de cuidar, pueden colocarse en macetas colgantes o pegadas al piso ya que aman la luz y buscarán la forma de nutrirse con la iluminación natural.
- Romero. Si quieres ir armando tu propio huerto para tener especias a la mano, comienza con una maceta de romero en el balcón. Además, tal como explica Gardenia, estas plantas desprenden un olor que repele a ciertas plagas y mantendrán a salvo a todo el jardín.
- Helecho. Otra de las alternativas que son perfectas para decoraciones minimalistas con plantas, son los helechos. Eso sí, cuida que no quede tan expuesta al sol directo porque sobreviven mejor en la sombra.
- Potus. Entre las plantas más versátiles y fáciles de cuidar, está el potus, que tiene hojas abundantes y puede usarse como colgante, ya sea en la pared o en los barandales del balcón. De acuerdo con información del blog botánico Patch Plants, lo ideal es colocarla de forma que no le dé el sol directo para que crezca rápido y linda.
- Geranios. Para darle un toque de color al jardín improvisado en el balcón, los geranios son una excelente opción. Este tipo de plantas lucen preciosas por sus tonos rosas y rojos, se nutren con la iluminación natural y pueden estar perfectamente en el exterior.
- Cactus. Si no quieres que las plantas de tu terraza se marchiten, entonces tener al menos un cactus será tu salvación. Son minimalistas, fáciles de cuidar y sobreviven prácticamente a cualquier ambiente, según datos de Westland Horticulture.