La crema de la lata azul puede combinarse con unas gotas de aceite capilar para conseguir una preparación más emoliente que ayude a suavizar las puntas y reducir el frizz. Pero es importante tener en cuenta que se trata de un producto formulado para la piel.

Por este motivo, su aplicación debe ser moderada y no reemplaza los tratamientos capilares específicos. Además de utilizar productos que aporten suavidad, conviene mantener una rutina de lavado e hidratación adecuada y evitar hábitos que aumenten la fricción o la rotura del cabello.

¿Con qué combinar la crema de la lata azul para reducir el frizz?

Una alternativa es utilizar una cantidad muy pequeña junto con productos diseñados para el cuidado del cabello. Estas son algunas opciones:

Con aceite capilar: mezcla una porción mínima de crema con una o dos gotas de aceite formulado para el pelo, como el de argán. Puede ayudar a suavizar las puntas y aportar brillo, aunque es importante no excederse para evitar residuos o un acabado pesado.

mezcla una porción mínima de crema con una o dos gotas de aceite formulado para el pelo, como el de argán. Puede ayudar a suavizar las puntas y aportar brillo, aunque es importante no excederse para evitar residuos o un acabado pesado. Con acondicionador: aunque pueden utilizarse durante una misma rutina, es preferible aplicar cada producto por separado y respetar las indicaciones del fabricante.

aunque pueden utilizarse durante una misma rutina, es preferible aplicar cada producto por separado y respetar las indicaciones del fabricante. Con una mascarilla hidratante: en lugar de incorporarla directamente a la preparación, puedes aplicar una mascarilla formulada para el cabello después del champú y finalizar con un producto sin aclarado que ayude a controlar el encrespamiento.

La crema de la lata azul no debe aplicarse sobre el cuero cabelludo ni utilizarse como mascarilla nocturna. Su textura densa puede dejar residuos, apelmazar el pelo o provocar irritación en personas sensibles.

¿Qué recomiendan los especialistas para hidratar el cabello y controlar el encrespamiento?

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda utilizar acondicionador después del lavado, desenredar el cabello con suavidad y limitar el uso de herramientas térmicas para reducir el daño. Para controlar el frizz también conviene secar el pelo sin frotarlo con la toalla, utilizar un peine de dientes anchos cuando esté húmedo y aplicar productos capilares formulados para aportar hidratación.

La crema de la lata azul puede utilizarse ocasionalmente como un recurso cosmético, pero no es un tratamiento capilar ni está formulada para reparar la fibra. Para conseguir resultados duraderos, lo más recomendable es priorizar productos específicos para el cabello.