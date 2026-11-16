El error más frecuente al aplicar el eyeliner después de los 45 años es dibujar una línea gruesa y completamente recta sobre el párpado superior, desde el lagrimal hasta el extremo exterior. Este tipo de delineado puede restar espacio visual al párpado móvil, endurecer los rasgos y destacar los pliegues de la piel.

Una alternativa más favorecedora es utilizar un lápiz cremoso, realizar un trazo fino junto a las pestañas y difuminarlo suavemente hacia arriba. No se trata de dejar de usar eyeliner, sino de modificar la intensidad, el grosor y la dirección del trazo para conseguir una mirada definida sin recargarla.

¿Cómo aplicar el eyeliner después de los 45 años para evitar una mirada endurecida?

La clave está en trabajar cerca de la raíz de las pestañas y concentrar el color en el tercio exterior del ojo. De esta manera, se consigue definición sin dibujar una línea demasiado marcada. Estos son algunos consejos de maquillaje para conseguirlo:

Elegir tonos suaves: los lápices marrones, chocolate y bronce son alternativas al negro intenso y permiten crear un efecto menos contrastado.

los lápices marrones, chocolate y bronce son alternativas al negro intenso y permiten crear un efecto menos contrastado. Realizar trazos pequeños: en lugar de dibujar una línea continua, aplica pequeños segmentos entre las pestañas superiores.

en lugar de dibujar una línea continua, aplica pequeños segmentos entre las pestañas superiores. Difuminar el extremo exterior: utiliza un pincel fino para suavizar el producto y dirigirlo ligeramente hacia arriba.

utiliza un pincel fino para suavizar el producto y dirigirlo ligeramente hacia arriba. Evitar el delineado inferior completo: oscurecer toda la línea de las pestañas inferiores puede hacer que los ojos parezcan más pequeños.

oscurecer toda la línea de las pestañas inferiores puede hacer que los ojos parezcan más pequeños. Controlar la cantidad: una capa fina suele ser suficiente para definir la mirada sin sobrecargar el maquillaje.

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en maquillaje editorial y sus tutoriales de técnicas de aplicación, recomienda trabajar los delineados con precisión y conseguir transiciones suaves entre los productos.

¿Qué tipo de eyeliner favorece más a los ojos después de los 45 años?

Los lápices cremosos y de textura flexible son una buena opción para quienes buscan un acabado natural. Permiten trabajar el color de manera gradual y difuminarlo antes de que se fije.

También pueden combinarse con sombras marrones o topo para crear profundidad sin recurrir a líneas rígidas. Otra alternativa es el delineado invisible o tightlining, que consiste en rellenar cuidadosamente los pequeños espacios entre las pestañas superiores.

Esta última técnica intensifica la raíz y genera una apariencia de mayor densidad sin ocupar demasiado espacio en el párpado. El enfoque de la maquilladora Bobbi Brown, reconocida por su filosofía de realzar los rasgos naturales, permite entender por qué no siempre es necesario utilizar productos oscuros o trazos intensos para conseguir definición.

En definitiva, el eyeliner no tiene por qué desaparecer del maquillaje después de los 45 años. La diferencia está en sustituir las líneas gruesas por trazos finos, tonos más suaves y un buen difuminado, adaptando la técnica a la forma de cada ojo.