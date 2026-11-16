Te presentamos las mejores piñatas para que rompas junto a tus amigos o familiares, con diseños sorprendentes de Las Guerreras Huntrix de Kpop Demon Hunters: Mira, Zoey y Rumi. Cada una de ellas tiene formas, colores y diseños distintos, por lo que hay opciones para todo tipo de personalidades.

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Kpop Demon Hunters: Piñatas de las Guerreras Huntrix para partir en Navidad 2026 o posadas navideñas

Cada una de estas piñatas las puedes rellenar con los dulces que prefieras. Por otro lado, es importante mencionar que las puedes elaborar tú misma con ayuda de materiales como un globo grande, periodico, engrudo (para pegar), cartón, papel crepe o el de tu elección y diversas imágenes de las Guerreras Huntrix. Incluso puedes añadir brillantina y todo lo que se te ocurra ya que puedes echar volar tu imaginación.

Kpop Demon Hunters: Piñata de las 3 Guerreras Huntrix: Zoey, Rumi y Mira para romper en Navidad 2026

Esta piñata es perfecta para los amantes de Kpop Demon Hunters que aman a las 3 Guerreras Huntrix. Este modelo destaca porque las tres protagonistas están en una versión animada además de que la piñata esta llena de color ya que resaltan los tonos de pelo de las Guerreras, como el color morado, rosa y negro así como parte de su atuendo, el cuál es muy carcateristico de cada una de ellas. Los ojos de cada Guerrera son muy grandes por lo que la animación parece tener un estilo japonés.

Kpop Demon Hunters: Piñata de Rumi de cuerpo completo para romper en Navidad 2026

Esta piñata es ideal para las fans de la Guerrera Huntrix Rumi. Este modelo destaca porque la Guerrera se encuentra en tamaño completo, como su nombre lo indica, por lo que se aprecian grandes detalles de su outfit, como el icónico set en color negro con dorado que usa. Por otro lado, la trenza en color morado de la Guerrera también es parte de la piñata.

Kpop Demon Hunters: Piñata en forma de estrella con las tres Guerreras para romper en Navidad 2026

Esta piñata, como su nombre lo indica, es una en forma de estrella. Se caracteriza por ser en color morado y tener detalles de olanes en con papel crepe en tonos lila y rosa. Por otro lado, cuenta con detalles como notas musicales y con la imagen de las tres Guerreras; Rumi, Zoey y Mira. Puedes colocar en la parte de enmedio una frase que diga “Felíz Navidad”.

Kpop Demon Hunters: Piñata de las Guerreras Huntrix en forma de círculo para romper en Navidad 2026

Esta piñata es ideal para las personas que aman las piñatas tradicionales ya que la forma es en forma de círculo. Por otro lado, tiene en la parte de en medio a las tres Guerreras Huntrix en una versión animada distinta a la original. Sin embargo, un detalle que la hace diferenciarse de otras piñatas es que tiene una especie de pétalos alrededor, algo que le da un estilo único y muy original.