Durante años, los pisos laminados fueron la opción favorita para renovar el hogar de forma rápida y accesible. Sin embargo, con el uso diario suelen mostrar sus puntos débiles: se rayan con el movimiento de los muebles, se hinchan ante el más mínimo derrame de agua y requieren cuidados especiales para no perder su brillo.

Hoy, el diseño de interiores se inclina hacia una solución mucho más duradera y sofisticada: los pisos de porcelanato.

Gracias a la impresión digital de alta definición, el porcelanato actual logra replicar con exactitud la veta de la madera natural, la elegancia del mármol o la textura de la piedra, pero con la ventaja de ser prácticamente indestructible, impermeable y fácil de limpiar.

4 estilos de porcelanato que lideran las tendencias de diseño

Si estás planeando remodelar tu sala, recámaras o cocina, estas son las cuatro propuestas de porcelanato más solicitadas por interioristas y arquitectos:

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Porcelanato tipo madera con relieve táctil

Es el sustituto directo y definitivo del piso laminado tradicional, ideal para quienes buscan la calidez visual de la duela sin sufrir por la humedad.

Efecto piedra caliza y travertino mate

Alineado con las tendencias Warm Cozy y Japandi, este tipo de porcelanato aporta serenidad, amplitud y un aire de lujo silencioso a cualquier estancia.

Porcelanato tipo mármol de gran formato

Para quienes desean elevar la estética de su hoga hacia un estilo sofisticado y luminoso, las placas de gran formato son la elección estrella.

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Acabado cemento pulido o microcemento

La opción favorita para ambientes modernos, minimalistas o industriales que buscan un lienzo limpio y uniforme para destacar el mobiliario.

Uno de los detalles que marca la diferencia entre un piso convencional y uno de revista es el grosor y el color de la línea de unión entre las piezas.

Para que tu piso de porcelanato luzca como una superficie continua y elegante, asegúrate de elegir piezas con bordes rectificados y solicita a tu instalador utilizar boquilla o lechada de exactamente el mismo tono base del porcelanato.