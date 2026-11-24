A la hora de buscar armonía y frescura en nuestra imagen, el cabello y el maquillaje se destacan entre los factores a tener en cuenta para favorecer nuestra estética en general. Los expertos en belleza ponen el foco en estos ya que son los de mayor impacto visual.

Ambos elementos funcionan como un marco natural que equilibra facciones, ilumina la piel y realza los puntos fuertes de cada persona. Es por eso que nuestro cabello y el maquillaje que elegimos usar permiten que nos sintamos cómodas y seguras en el día a día sin necesidad de recurrir a cambios extremos.

Cabello e imagen

En este marco, en los salones de belleza remarcan que es importante puntualizar que el corte de cabello y el peinado que elegimos podrían impactar fuertemente en nuestro rostro y la personalidad que queremos mostrar.

Es por eso que se afirma que un buen diseño capilar es capaz de estilizar los contornos, restar rigidez a las líneas angulosas y proyectar una actitud más relajada, moderna o sofisticada según cómo se trabaje el largo, el movimiento y el acabado final de nuestro cabello.

Los mejores cortes lob

Dentro de las opciones más versátiles y favorecedoras, el corte lob (long bob) mantiene una vigencia absoluta gracias a su equilibrio entre la comodidad de una melena corta y la feminidad del largo medio.

Entre los grandes beneficios de este corte de cabello se destaca su capacidad para alargar visualmente el cuello, aportar ligereza y suavizar las zonas más marcadas del rostro, especialmente cuando se combina con capas estratégicas. Tras lo señalado, a continuación te presentamos 3 cortes lob con capas ideales para disimular el rostro cuadrado y suavizar la mandíbula a los 40:

Lob con capas suaves y face framing desde la mandíbula

Cómo funciona: Mantiene el largo entre la clavícula y los hombros, incorporando capas sutiles y desfiladas que comienzan justo por debajo de la línea mandibular.

Por qué favorece: Al evitar que el cabello termine exactamente en el ángulo de la mandíbula, las capas face framing (que enmarcan el rostro) dirigen la mirada hacia el centro y suavizan los bordes rectos propios del rostro cuadrado. Es una opción fresca, femenina y muy fácil de peinar con ondas suaves o un secado natural.

Lob asimétrico con ondas ligeras y desfilado en puntas

Cómo funciona: Presenta una ligera asimetría (un poco más largo al frente que en la nuca) combinado con un texturizado o desfilado suave en las puntas para romper el bloque sólido.

Por qué favorece: El movimiento irregular quiebra la simetría estricta de la mandíbula y aporta un aire actual y dinámico a los 40. Peinado con ondas abiertas o un brushing con movimiento, resta severidad a los rasgos y genera un efecto rejuvenecedor inmediato.

Lob degradado con raya lateral y flequillo cortina (curtain bangs)