Las chinches pueden convertirse en un problema difícil de controlar cuando llegan a tu hogar y comienzan a esconderse en colchones, muebles y textiles. Aunque suelen relacionarse con las camas, estos pequeños insectos también pueden viajar en maletas, ropa y objetos de segunda mano. Por eso, existen algunas medidas que puedes aplicar para prevenir las chinches y evitar que se conviertan en una plaga dentro de tu casa.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), reducir los lugares donde pueden esconderse, lavar regularmente la ropa de cama y revisar los muebles son algunas medidas importantes para prevenir o controlar estos insectos. La detección temprana también ayuda a evitar que la infestación se extienda.

3 ideas para prevenir las chinches y evitar una plaga en casa

Si quieres proteger tu habitación y tus muebles, estos tres consejos pueden ayudarte a reducir el riesgo de llevar chinches a casa. Lo importante es prestar atención a los objetos que introduces y revisar periódicamente los lugares donde podrían esconderse.

1. Revisa las maletas después de viajar

Las chinches pueden esconderse entre las costuras del equipaje y viajar contigo sin que lo notes. Por eso, cuando regreses de vacaciones, evita colocar directamente la maleta sobre la cama y revisa sus cierres, bolsillos y compartimentos.

También es recomendable lavar la ropa que llevaste y utilizar la secadora a temperatura alta, cuando las prendas lo permitan. Según una guía de prevención de Virginia Tech y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia, inspeccionar las habitaciones de hotel y el equipaje al regresar son medidas importantes para evitar transportar estos insectos.

Chinches en la cama Si viajas, revisa si hay chinches en el hotel u hospedaje. ((Especial/Canva))

2. Inspecciona los muebles de segunda mano

Antes de comprar o aceptar un colchón, sillón o mueble usado, revisa cuidadosamente sus costuras, esquinas, grietas y espacios pequeños. Las chinches pueden esconderse en estos lugares y pasar desapercibidas hasta que llegan a tu habitación.

Evita recoger muebles abandonados en la calle y, si compras artículos de segunda mano, asegúrate de inspeccionarlos antes de introducirlos en casa.

3. Limpia y revisa regularmente tu habitación

Mantener el orden ayuda a reducir los escondites de las chinches. Aspira debajo de la cama, revisa las cabeceras y limpia las esquinas de los muebles. También puedes utilizar fundas protectoras especiales para colchones y bases de cama, diseñadas para impedir que estos insectos entren o salgan.

¿Qué hacer si encuentras chinches en casa?

Si sospechas que tienes estos insectos, no esperes a que aparezcan más para actuar. En El Mueble puedes encontrar información sobre alternativas naturales para combatir las chinches; sin embargo, estos remedios no garantizan eliminar una infestación.