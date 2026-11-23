Los palitos de madera de las paletas fácilmente suelen ir a la basura, pero es un residuo que podemos aprovechar de mil formas, permitiendo extender más su tiempo de vida. Si no deseas gastar en decoraciones de Navidad, no te preocupes, te dejaremos 4 ideas de manualidades que puedes hacer con esos residuos de forma sencilla en casa.

4 manualidades de decoraciones para Navidad con palitos de madera

Manualidad: Escaleras de Santa para tu árbol

Aprovecha tus palitos de madera de las paletas para hacer unas escaleras, solamente únelas con ayuda de silicón, decoración a la que le puedes agregar un muérdago y unas pequeñas calcetas navideñas. Por último, para colgarlo en tu árbol o para las decoraciones de Navidad, puede pegarle una tira en cuerda en la parte superior. Una gran oportunidad para aprovechar las decoraciones viejitas para darle un mejor aspecto.

Manualidad: Faro de luz

Con la varas que tienes, puedes crear un faro antiguo, solamente debes hacer un rectángulo, pegarle papel acetato para simular al vidrio, colocar luces led por dentro y decorar con tela cuadriculada para darle un aspecto más festivo a tus manualidades, en el interior puedes agregar alguna figura de tu preferencia.

Manualidades: Mini silla para Santa Claus

Otra de las manualidades que podemos crear, es formar una tierna silla con los palitos de madera de las paletas, hay que unirlas con ayuda de silicón caliente, dejamos secar y procedemos a pintar en rojo. Encima puedes pegar algunos muérdagos y listones, para después encima colocar la figura de Santa Claus junto con pequeños regalos.

Manualidades: Rueda de la fortuna

Por último, si estas dispuesto a hacer algo más laborioso, puedes crear una “rueda de la fortuna”, uniendo cada uno de ellos con silicón caliente, agregando algunas canasta, luces led y algodón para darle el aspecto de nieve para usarlo en tus decoraciones de Navidad, podrás crearlo con elementos que tienes en casa.

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