La energía del K-pop y la fantasía oscura de K-Pop Demon Hunters hacen una combinación irresistible cuando se llevan al terreno navideño: imagina a los personajes y compañeros del universo reimaginados como renos de trineo o galletas de jengibre recién horneadas, con glaseado brillante, chispas de color y pequeños guiños festivos que conservan toda su actitud.

Estas cinco ideas de stickers están pensadas para destacar tanto por su estética tierna como por los detalles icónicos de cada personaje, convirtiéndose en el complemento perfecto para decorar agendas, cuadernos, termos, fundas o regalos en estas fiestas.

¿Cómo hacer stickers en canva?

Para hacer stickers en Canva, comienza creando un diseño con tamaño personalizado, ya sea individual o en hoja para armar una plancha. Luego sube tus ilustraciones o busca gráficos en la pestaña de elementos y acomódalos según el espacio disponible. Después, selecciona cada diseño, entra en la herramienta de edición y activa el contorno o borde, ajustando el grosor y el color blanco clásico para facilitar el recorte. Finalmente, descarga el archivo en formato PNG con fondo transparente o en PDF para impresión, imprímelo en papel autoadhesivo y recórtalo a mano o con plotter de corte.

K-pop Demon Hunders (Ticketmaster Blog)

¿Cuáles son las mejores ideas de stickers de K-pop Demon Hunters?

A continuación, repasaremos cinco ideas de stikers de K-pop Demon Hunters en época navideña:

Rumi con cuernos de reno y nariz roja

Esta propuesta presenta a Rumi en versión chibi con su cabello característico, una diadema de astas doradas, nariz roja brillante y su espada decorada con luces navideñas. Es el diseño perfecto para personalizar regalos o sellar sobres de cartas durante las fiestas.

Zoey como galleta de jengibre guerrera

Inspirado en la energía de Zoey, este sticker la transforma en una galleta de jengibre con su peinado distintivo, detalles de glaseado blanco que imitan su traje de cazadora y un bastón de caramelo en mano. Resulta ideal para decorar bolsas de dulces o loncheras.

Stickers (Gemini)

Mira con suéter navideño de reno

Con un gesto adorable, Mira luce un suéter navideño verde estampado con un reno, orejitas festivas y una taza de chocolate caliente. Por su expresividad, funciona de maravilla como sticker digital de reacción en chats de WhatsApp.

Los Saja Boys en versión galletas de jengibre

Esta plantilla grupal convierte a Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby en pequeñas galletas glaseadas que conservan sus peinados y gestos icónicos. Puedes recortarlos individualmente para adornar cuadernos, carpetas o fundas de celular.

Derpy Tiger como reno navideño

El simpático felino Derpy aparece con gorro de Santa, cuernos enredados en luces de colores y rodeado de galletas de jengibre, aportando un toque tierno a cualquier apunte o presente.