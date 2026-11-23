El tema de los adornos es algo que a muchas personas les disgusta, pero otras tantas se vuelven locas con dichas actividades. Por eso, si estás en cualquiera de los dos grupos, puedes lograr un trabajo bastante bien hecho en el sitio donde precisamente laboras. Por ello, he aquí 3 consejos muy prácticos para que la Navidad impregne la esencia del lugar donde pasas una buena parte de tu vida.

¿Por qué es buena idea adornar tu espacio de trabajo en esta Navidad?

Si eres de las personas que no quieren adornar por disgusto o flojera, un consejo que podría servirte es hacerlo para salir de la rutina que suele impregnar muchos tipos de trabajo. Pero si eres de esas personas que buscan llevar la esencia de la Navidad en su trabajo, puedes buscar situaciones no tan llamativas. Y es que en ocasiones puede ser abrumador o demasiado invasivo para algunos que adornes como si fuera tu propia casa.

Mini árboles de Navidad

Tal vez suene algo absurdo hacer absolutamente lo mismo que haría en tu casa, pero a gran escala. Sin embargo, si no tienes mucho espacio en tu oficina o específicamente en tu espacio de trabajo… puedes conseguir un modelo pequeño de árbol. Así tendrás los colores llamativos de la Navidad en tu propia dinámica de labores en “cortito”.

Muñecos de Navidad en miniatura

Si el árbol es demasiado brillo y color para ti, una segunda propuesta es tener en tu espacio algunos muñequitos alusivos a la época. Ya sea que tengas muñequitos de nieve, duendes, Santa Claus, renos, etcétera. O en su defecto, si tienes pequeños entre tus familiares cercanos, podrías pedirles unos adornos hechos por ellos para recordar a las personas importantes todos los días.

Luces de Navidad en un frasco

Dado que se podría considerar una exageración colocar toda una serie de colores y parpadeos intensos en medio de un contexto de trabajo, puedes colocar algunas lucecitas de un solo color (o varios sin variaciones incómodas) en un frasco. El brillo de la Navidad estará presente pero de una forma bastante sobria, la cual no te incomodará a ti ni a tus compañeros.