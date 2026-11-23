El cierre de año es una realidad y después de pasar por las festividades de octubre-noviembre, hoy solamente se piensa en la Navidad. Y en varias partes de Latinoamérica toman protagonismo las posadas previo al 25 de diciembre. Por ello, una tradición que impregna este tipo de actividades es el partir la piñata. Entonces... hoy se explica el significado de los modelos más típicos de 7 picos.

¿Por qué la piñata tiene 7 picos y qué significa?

En la actualidad el fenómeno de las piñatas es algo que se asocia con los cumpleaños y con distintos elementos de la cultura pop. Los que se dedican a la creación y venta de estos objetos, tienen una gama inmensa de posibilidades para escoger. Además, hoy no solamente se llena de dulces, sino que en ocasiones se colocan regalos o demás cuestiones que ya se alejan de la tradición en sus inicios.

Según múltiples fuentes, esta tradición de partir una piñata en México viene de la religión católica. La forma típica de los 7 picos tiene relación con los 7 pecados capitales… que son la pereza, la envidia, la gula, la lujuria, la avaricia, la ira y la soberbia. Por ello, lo que se busca es romper o atacarlos a través de un palo que representa las virtudes con las que se pueden vencer estas tentaciones.

Algo que faltaría explicar es el tema de las vendas en los ojos, pues es normal que con alguna prenda se impida la visibilidad. Esto también tendría un significado relacionado con ámbitos religiosos, pues es un símbolo de la fe. Mientras que los premios que caen de la piñata (tal es el caso de los dulces o fruta) son regalos del cielo al vencer las tentaciones para pecar.

¿Cuándo son las posadas donde se parte una piñata?

Según las tradiciones religiosas, las posadas ocurren los 9 días anteriores a la Navidad (16 al 24 de diciembre), incluida la Nochebuena. Dependiendo la zona, las festividades son más arraigadas a la tradición del estado de la república o el país. Pero suelen hacerse eventos sociales distintos. Sin embargo, la partida de la piñata es característica y tiene este trasfondo religioso-espiritual detrás. Por eso, ya sabes qué harás cuando te toque tu turno de buscar romper esa “estrella” que tiene dulces dentro.