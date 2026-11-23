Con el último tramo del 2026 cada vez más cerca, animarse a un cambio de look se presenta como una excelente manera de renovar energías y culminar el año con una imagen fresca. Es por eso que muchas personas observan detenidamente las nuevas tendencias de la moda para saber qué pueden adaptar a su estilo.

Esta etapa invita a dejar atrás lo monótono y apostar por transformaciones que acompañen el cierre de ciclo con estilo y seguridad. Muchos optarán por nueva indumentaria, un maquillaje que no han utilizado antes o por un corte de cabello que imprima un gran impacto en su imagen general.

Cambio de look desde el cabello

Si debemos centrarnos en uno de estos factores, elegir el corte de cabello adecuado puede convertirse en la mejor opción para lograr una renovación inmediata sin necesidad de recurrir a cambios drásticos.

Los expertos en belleza precisan que un buen diseño no solo actualiza la apariencia general, sino que también permite equilibrar las facciones, suavizar líneas de expresión y aportar movimiento natural, a cualquier edad.

Los mejores cortes midi

Actualmente, dentro de las alternativas más favorecedoras, el corte de cabello midi se destaca por su enorme versatilidad, comodidad y capacidad para rejuvenecer el rostro, cualidades especialmente valiosas a partir de los 45 años de edad.

En el rubro ponen de relieve que, cuando se trabaja en capas estratégicas, esta melena intermedia logra acortar visualmente los rostros alargados y sumar volumen al cabello en la zona de los pómulos. Por tal motivo, a continuación te presentamos tres estilos del corte midi que son ideales para lograr ese efecto: