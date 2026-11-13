Arma la pista de Paw Patrol con tubos de cartón

Cuando el tiempo no acompaña hay que buscar opciones para que los más pequeños puedan divertirse dentro del hogar. Es por esto que se debe poner a trabajar la creatividad para sacar las mejores ideas y es por esto que te vamos a ayudar a lograrlo.

Para poder desarrollar estas ideas es que necesitarás tubos de cartón que ya no uses y cinta de pintor ya que no daña la pintura. Así vas a poder armar una rampa vertical que está inspirada en Paw Patrol que mantendrá a los chicos entretenidos durante horas.

¿Cómo hacer la pista de Paw Patrol?

Si quieres armar esta pista descenso de Paw Patrol con ayuda de los tubos de cartón y cinta de papel, solo tendrás que cortar varios rollos de papel de cocina a lo largo para formar canales abiertos.

Paw Patrol Estas ideas son sorprendentes. (IA /IA)

Luego a estos los vas a pegar en la pared con la cinta de enmascarar para formar un recorrido en zigzag con pendiente y para jugar deberás soltar la pelotita liviana desde la parte superior para que descienda a toda velocidad hasta un vaso colocado en el piso. El circuito recrea el clásico tobogán de salida del cuartel de Chase y Marshall.

Los materiales que necesitarás son los siguientes:

Cuatro o cinco tubos de cartón rígido de rollos de papel de cocina o papel higiénico.

Un rollo de cinta de papel de pintor (enmascarar) que pegue firme sin levantar la pintura de la pared.

Una bolita de vidrio, pelotita de ping-pong o autito liviano que quepa en los tubos.

Un vaso descartable o recipiente plástico para colocar en la base de llegada.

Tijera común y marcadores de colores para pintar los tubos de azul y rojo como los vehículos de rescate.

Paso a paso:

Comienza cortando los tubos de cocina por la mitad a lo largo para poder dar con las canaletas abiertas y verificar que ruede la pelotita. El siguiente paso es poder pegar los tramos inclinados en la pared de arriba hacia abajo, cuidando que el final de cada canal coincida con el inicio del siguiente tramo para que la bola caiga de un nivel a otro por pura gravedad sin frenarse ni salirse del carril.

Es una manera interesante de que los chicos puedan calcular las pendientes, mover los tramos, agregar obstáculos, etc. Es una manera de mantener a los pequeños estimulados, que comprendan la base de física mecánica mediante la experimentación directa.